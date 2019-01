Om zijn bergschapen te beschermen wil de directeur van Park Hoge Veluwe wolven kunnen doodschieten

Moeflon rammen in de bossen van Park de Hoge Veluwe. Beeld Raymond Rutting

Om zijn Corsicaanse bergschapen te beschermen, wil Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst de inheemse wolf in Nederland kunnen afschieten. ‘We moeten ons afvragen: willen we de wolf of willen we de moeflon?’, zei de directeur van het Nationale Park de Hoge Veluwe dinsdag in dagblad de Gelderlander.

Zijn vraag past in de klassieke discussie over de natuur: mogen we die naar onze hand zetten of moeten we er in harmonie mee leven? Met zijn jachtpleidooi voor ‘gecontroleerd beheer’ van de in Europa beschermde wolf, plaatst het oud-Statenlid van het CDA in Overijssel zich in het kamp van CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Die zei begin deze maand tegen EenVandaag dat afschot van wolven nodig is om schapenboeren te beschermen.

Om haar wens kracht bij te zetten zei Schreijer-Pierik dat er veertig wolven zijn in Nederland en dat een plaag dreigt – beweringen die volgens talloze deskundigen niet kloppen. Waar ze het wel over eens zijn: een van de twee wolven die op dit moment bewezen in Nederland zijn, vestigt zich volgens de officiële definitie eind deze maand op de Veluwe. Het is dan voor het eerst in 150 jaar dat een wolf hier settelt door een eigen territorium in te nemen.

Een wolf. Beeld Anp

Maurice La Haye van de Zoogdierenvereniging en Wolven in Nederland interpreteert het interview van de directeur van de Hoge Veluwe als een poging van het CDA een genuanceerder verhaal over de wolf te vertellen na ‘de flater’ van Schreijer-Pierik. ‘Maar met dezelfde anti-wolfretoriek en met tal van ongefundeerde uitspraken.’ Op zijn beurt heeft Van Voorst tot Voorst zijn gedachten over types als La Haye. ‘Ze hebben maar één doel: dat de wolf terugkeert in Nederland’, zegt hij, en verwijt de media daar te veel in mee te gaan. ‘Ze hangen een eenzijdig verhaal op, maar zitten zelf niet met de gevolgen omdat ze geen grond bezitten.’

Rondom de Hoge Veluwe bezitten Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wel grond. Ze zullen mogelijk gezamenlijk het territorium van de te settelen wolf vormen. ‘We nemen graag maatregelen om onze kuddes te beschermen, omdat we willen dat de wolf terugkomt’, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Ook Natuurmonumenten ziet allerlei mogelijkheden, zoals schrikdraadomheiningen.

‘Ik heb niks aan die wolf’

Van Voorst tot Voorst wenst ‘al die lui in Nederland zonder een bal verstand van wolven’ er succes mee, laat hij telefonisch weten. ‘Wij hebben duizenden hectaren open gebied’, zegt hij. ‘Idioot idee om dat af te zetten. De moeflon – hier al meer dan honderd jaar dus in mijn ogen geen exoot – is cruciaal om te voorkomen dat die vlakten dichtgroeien met grove den, een woekeraar met dank aan neerdalend stikstof. Door die schapen halen wij onze Europese biodiversiteitsdoelen. Dat is mijn primaire drijfveer en me meer waard dan de wolf.’

De directeur van de Hoge Veluwe, dat voornamelijk inkomsten haalt uit toerisme, is ook eerlijk over zijn andere beweegredenen tegen de komst van het roofdier. ‘Ik heb niks aan die wolf.’ Anders is het met het schaap dat ironisch genoeg meer dan honderd jaar geleden in Nederland is uitgezet om op te jagen: ‘De moeflon is echt een icoon en publiekslieveling, die kunnen we niet missen’.

Mocht de directeur van de Hoge Veluwe zijn zin krijgen, dan kan het gedaan zijn met die paar wolven in Nederland na een bezoekje aan de Hoge Veluwe. Is dit niet ook een erg groot offer?

‘Dat zou wel heel toevallig zijn en niet realistisch’, zegt hij. ‘Ik ga over het beheer van mijn gebied en daarvoor geldt: de wolf heeft een significant negatief effect op de biodiversiteit. Deze opvatting is breed gedragen onder andere particuliere landeigenaren in Europa. Maar in Nederland moet bij andersdenkenden de kop eraf. Nou, dat is dan zo.’