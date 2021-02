OM ziet geen strafbare feiten in video Tarik Z., NOS doet toch aangifte

Tarik Z. drong op 29 januari 2015 met een luchtpistool de NOS-studio binnen. Hij werd veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Beeld ANP

Volgens Marcel Gelauff, hoofdredacteur van de NOS, roept de video herinneringen op aan zes jaar geleden. Met name aanwezigen ten tijde van de Z.'s actie zijn ‘diep geraakt’, zegt hij. ‘Wij willen laten zien dat we dit filmpje als zeer bedreigend ervaren.’

De NOS is zich bewust dat Z. volgens het Openbaar Ministerie geen strafbare feiten pleegt. Maar ‘het filmpje gaat voor ons over een grens’, zegt Gelauff. ‘Dit accepteren we niet meer.’

Vooral ‘de context waarin het gebeurt’ baart Gelauff zorgen. De boodschap van Z. past volgens hem in een groter plaatje van bedreigingen en zware beschuldigingen die de NOS ‘bijna dagelijks’ te verduren krijgt. Mogelijk zwengelt de man de neiging daartoe aan.

In 2015 verstoorde Z. met een neppistool een uitzending van het NOS Achtuurjournaal. Dinsdagavond liet hij opnieuw van zich horen, via een filmpje op Instagram. Z. zegt destijds te hebben willen waarschuwen voor het ‘nepnieuws’ dat volgens hem wordt uitgezonden door de NOS en de NPO.

‘Jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. En daarom ben ik terug', meldt hij met een stemvervormer in de video. Het filmpje is in één avond tienduizenden keren weergegeven en genereerde al honderden reacties.

In de video die qua montage en audio-effecten op een filmtrailer lijkt, houdt hij de voorpagina’s van De Telegraaf en het AD voor zich uit, waarop zijn actie zes jaar geleden werd belicht. Hij meldt dat er sinds zijn actie ‘niets veranderd’ is bij de NOS.

De NOS zegt kort na het verschijnen van de video contact te hebben gezocht met de politie. Die heeft inmiddels bevestigd dat de Instagram-video inderdaad van de NOS-indringer is. Welke actie de politie gaat ondernemen, is nog niet bekend. Het filmpje is door de NOS ook bij Instagram gerapporteerd.

De destijds 19-jarige student drong op 29 januari 2015 het NOS-gebouw in Hilversum binnen. Hij dwong een beveiliger hem naar de studio te brengen, waar hij zendtijd eiste in het Achtuurjournaal. De uitzending kwam erdoor stil te liggen. Uiteindelijk werd Z. overmeesterd door de politie.

In hoger beroep werd de man veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Z. zei voor het hof zijn actie achteraf ‘niet zo slim’ te vinden. Hij gaf aan uiteindelijk verder te willen met zijn studie.