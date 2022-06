OM ziet af van vervolging Gomarus-school: ‘Wat moet een angstige leerling met homoseksuele gevoelens denken als hij dit nieuws leest?’

Marijn Baggerman

‘Ik ben er nooit fysiek mishandeld, maar vaak doen woorden meer pijn dan klappen’, zegt Marijn Baggerman, die vijf ‘heftige’ jaren heeft meegemaakt op Gomarus en gehoord is door de politie. ‘Ik durfde nooit alleen door de gangen te lopen, er moest altijd iemand mee. Je vóélde dat over je werd gepraat en geroddeld. Het ergste is dat de docenten het homofobe gedrag van leerlingen nooit hebben aangepakt.’

Woensdag hoorde Baggerman dat het OM de zaak seponeert. De kwestie deed vorig jaar veel stof opwaaien, toen oud-leerlingen naar buiten traden met hun verhaal: ze werden onder meer gedwongen om bij hun streng-christelijke ouders uit de kast te komen en mochten hun homoseksuele gevoelens niet uitdragen op school. Een aantal deed vorig jaar aangifte.

Volgens het OM staat vast dat Gomarus zich schuldig heeft gemaakt aan dwang en het verspreiden van discriminerend lesmateriaal. Maar, zegt de school, het nieuwe schoolbeleid maakt ‘geen onderscheid meer in de behandeling van leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid’.

Het bestuur van Gomarus is ‘dankbaar en blij’ dat de zaak voorbij is. De school ontkent dat er strafbare feiten zijn begaan. ‘Medewerkers hebben altijd het belang van de leerling voor ogen’, zegt het bestuur in een verklaring, ‘in 2016 en ook nu’.

Maar daar denkt Baggerman anders over.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?

‘Het komt rauw op mijn dak vallen. Natuurlijk is het heftig om een school te vervolgen, maar het had mij een gevoel van gerechtigheid kunnen geven.

‘Verder ben ik vooral in verwarring. Ze geven me gelijk, maar tegelijkertijd is het niet voldoende om Gomarus te vervolgen. Dus als ik vier jaar geleden een strafbaar feit zou hebben gepleegd, dan hoef ik geen vervolging te vrezen. Want ja: ik kan aanvoeren dat ik veranderd ben.’

Waarom besloot je te getuigen in het strafrechtelijke onderzoek?

‘Vlak voordat ik in januari als getuige ben gehoord door de recherche, heb ik met een andere oud-leerling een gesprek gehad met de schoolleiding van Gomarus. Daarmee wilden we alles voor onszelf afsluiten. Maar het werd ons al gauw duidelijk dat zij in de slachtofferrol waren gekropen. Wij hadden Gomarus een slechte reputatie bezorgd, zij hadden er vooral last van. Ik merkte niets van zelfreflectie.

‘Voordat we het gesprek aangingen, spraken we met Gomarus af dat we hierover niet met de media zouden praten. Maar ik ben er klaar mee. Ik maak mezelf kwetsbaar door dit verhaal te vertellen, terwijl zij het slachtoffer spelen. En dan komt dit nieuws van het OM er ook nog eens bij.’

Zou het helpen als Gomarus een schikking had getroffen met alle benadeelde oud-leerlingen, zoals een van dat heeft gedaan?

‘Een schikking zou symbolisch mooi zijn, maar ik had het dan niet eens aangenomen. Dit gaat over kwetsbare kinderen, hè. Deze incidenten hebben niet eens zo lang geleden plaatsgevonden. We werden als leerlingen blootgesteld aan een onveilig klimaat van dwang en homofobie, sommigen lopen nog altijd met psychologische klachten rond.

‘Persoonlijk heb ik het afgesloten, ook zoek ik nog steeds gerechtigheid en verken ik de mogelijkheden om Gomarus alsnog voor de rechter te krijgen.

‘Maar wat moet een 12-jarige, angstige Gomarus-leerling met homoseksuele gevoelens denken als hij dit nieuws leest? Voor hen is deze beslissing een klap in het gezicht. Want Gomarus kan wel het beleid aanpassen, en dat juich ik alleen maar toe, maar we moeten nog maar zien of de school dat beleid dan ook uitvoert.’