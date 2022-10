OM zet ‘uniek’ juridisch middel in om onrust bij Centric te beteugelen na terugkeer topman Sanderink

Gerard Sanderink in 2019 bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

De 74-jarige eigenaar van Centric stond tot enkele jaren geleden bekend als een succesvol zakenman. Sanderink is ook eigenaar en bestuurder van het beursgenoteerde ingenieursbedrijf Oranjewoud. Sinds hij zich heeft ingelaten en later een relatie begon met de controversiële, zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek is van die reputatie weinig meer over. Sanderink en zijn vriendin Brigitte van Egten gingen uit elkaar, wat leidde tot een juridisch gevecht waarbij ook zijn ondernemingen betrokken raakten.

In januari 2021 stapte Sanderink bij Centric en Oranjewoud op als bestuurder, maar vorige week maakte het eerste bedrijf bekend dat hij terugkeert. Daarmee was voor het Openbaar Ministerie de maat vol. Omdat Centric veel belangrijk werk voor de overheid doet, stapt het OM ‘om redenen van openbaar belang’ naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam.

De Nederlandsche Bank en gemeenten klant bij Centric

Sanderinks terugkeer heeft volgens het OM ‘een streep gezet door alle inspanningen’ om het bedrijf weer in rustiger vaarwater te brengen. De onrust is volgens het OM schadelijk, niet alleen voor de werknemers maar ook voor de klanten van het bedrijf, waaronder De Nederlandsche Bank en meerdere gemeenten. Die organisaties kunnen in grote problemen raken als Centric omvalt.

Het OM gaf de Raad van Bestuur van Centric tot maandag om een stokje te steken voor de herbenoeming van Sanderink. Dat gebeurde niet en daarom dient de openbaar aanklager een naar eigen zeggen ‘uniek’ verzoek in bij de Ondernemingskamer. Die moet oordelen ‘of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn om de stabiliteit en continuïteit van Centric te waarborgen’.

Normaal gesproken buigt de Ondernemingskamer zich over geschillen binnen een onderneming, bijvoorbeeld tussen het bestuur en aandeelhouders of de ondernemingsraad. Omdat die laatste twee bij Centric geen actie kunnen of willen ondernemen, treedt het OM nu op. Als uit het onderzoek blijkt dat bij het bedrijf sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer bestuurders ontslaan en besluiten terugdraaien. Aandeelhouders onteigenen behoort niet tot de mogelijkheden, dus uiteindelijk zal er een oplossing moeten komen waar ook Sanderink zich bij neerlegt.

Juridische vete

Het imperium van Sanderink is gaan wankelen sinds hij zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek leerde kennen. Zij oogstte in 2018 kritiek en hoon nadat ze in Nieuwsuur onwaarheden had verkondigd over cybercriminaliteit. Ook bleek ze in een van haar boeken plagiaat te hebben gepleegd. Sanderinks biograaf Angelique Kunst schrijft dat hij een ‘onthutsende metamorfose’ onderging: hij zou enkel nog Van Rijbroek vertrouwen. Inmiddels bemoeit Van Rijbroek zich intensief met de bedrijfsvoering van Centric en Strukton.

De scheiding van Sanderink en zijn ex-vrouw Brigitte van Egten mondde uit in een juridische vete. Daarin heeft de rechter Sanderink al meerdere keren ongelijk gegeven. Hij heeft zijn bedrijven en verschillende bestuurders betrokken bij die rechtszaken. Afgelopen juni stapte de volledige uitvoerende directie van Centric op na een nieuw verlies in de rechtbank. Dat was voor het OM aanleiding om een onderzoek te beginnen.

In een eerdere versie van dit stuk stond dat Brigitte van Egten de vrouw was van Gerard Sanderink. Zij was echter zijn vriendin. Ook stond er dat Rian van Rijbroek mede-eigenaar was van Sanderinks bedrijven, maar dat is niet zo.