OM zet terrorismekaart in bij nieuwe verdachten in moordzaak De Vries

Rechtbanktekening van verdachten (van links naar rechts) Gerower M.C., Erickson O. en Krystian M. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Ze hebben volgens het Openbaar Ministerie niet veel meer gedaan dan de omgeving verkennen, Peter R. de Vries volgen en zijn gewonde lichaam filmen en fotograferen. Toch worden twee nieuwe verdachten in deze zaak, samen met de vermeende moordmakelaar, vervolgd voor het medeplegen van een liquidatie met een terroristisch oogmerk.

Dat bleek donderdag tijdens de eerste openbare zitting tegen dit tweetal in Amsterdam, Erickson O. (27) en Gerower M.C., (26) en Krystian M. (27), die de moord zou hebben aangestuurd.

Dat het OM de zaak zo stevig neerzet is opmerkelijk: het is voor het eerst dat verdachten van georganiseerde misdaad worden aangeklaagd voor een terroristische misdrijf, terwijl ze geen lid zijn van een organisatie die officieel is aangemerkt als terroristisch.

Mondkapje en hoodie

Terwijl het OM de verdenking toelicht, kijken op de publieke tribune tientallen journalisten toe, en nabestaanden van De Vries. De meeste aandacht gaat uit naar M., die zijn gezicht verstopt achter een mondkapje en de capuchon van zijn zwarte hoodie, om te voorkomen dat rechtbanktekenaars hem herkenbaar vastleggen.

De terreurverdenking is niet het enige bijzondere. Twee andere verdachten van deze liquidatie — de vermoedelijke schutter en de chauffeur van de vluchtauto — zitten niet in de zaal. Sterker nog, ze spelen formeel geen rol in dit proces, omdat ze al veel langer vastzitten en apart worden vervolgd.

Het OM eiste in juni levenslang tegen deze mannen, Delano G. en Kamil E., die samen terechtstonden. De uitspraak in hun zaak werd uitgesteld omdat justitie vlak voor de geplande datum met een tot dan toe onbekende getuige op de proppen kwam.

Deze bedreigde getuige legt een verband tussen Krystian M. en Ridouan T., die de opdrachtgever zou zijn van de moord op de misdaadverslaggever. Ook Erickson O. (27) noemde T. als opdrachtgever, in een afgeluisterd gesprek.

Dat betekent niet dat O. dat zeker wist, benadrukt zijn advocaat Vito Shukrula donderdagmiddag: ‘Half Nederland denkt dat Ridouan T. erachter zit, de kranten staan er vol van.’ De Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin T. de hoofdverdachte is.

Bewakingscamera’s

De veronderstelde filmers zijn op de dag van de aanslag, 6 juli 2021, geregistreerd door bewakingscamera’s. Op beelden is te zien dat ze drie kwartier in McDonald’s zaten, tegenover de studio van RTL Boulevard, waar De Vries meewerkte aan een rechtstreekse uitzending.

Toen de misdaadverslaggever even na half acht ’s avonds de studio verliet en naar zijn auto liep, werd hij gevolgd door O. en M.C. Nadat De Vries was neergeschoten, renden ze naar hem toe. ‘In plaats van hulp te verlenen, maakten ze opnames met hun mobiele telefoon’, zegt een van de officieren.

Beeldmateriaal van M.C. zou direct na de aanslag zijn verspreid via sociale media, met het doel angst te zaaien: ‘Het vermoeden dat de moord mede beoogd was om de bevolking ernstige vrees aan te jagen is gebaseerd op de wijze waarop de moordaanslag is uitgevoerd: in een druk stadscentrum en uitgaansgebied, aan het begin van een zomeravond, op een zeer bekende Nederlander.’

Vraagtekens bij verdenking

De drie nieuwe verdachten zitten sinds juli vast. Hun advocaten zetten grote vraagtekens bij de verdenking van terrorisme. ‘Er is geen sprake van een ideologisch of religieus motief’, betoogt Shukrula. De moord riep gevoelens van afgrijzen op, maar het was volgens hem niet de bedoeling de overheid te dwingen iets te doen of laten.

De raadsman drukt de rechtbank op het hart ervoor te waken dat het OM deze verdenking ‘te pas en te onpas gaat gebruiken om zo zwaar mogelijke straffen te eisen. ‘Onderwereldmoorden draaien enkel om geld.’

Het zou beter zijn alle verdachten — dus ook de veronderstelde schutter — tegelijk te vervolgen, zegt Ronald van der Horst, die Krystian M. bijstaat. De zaken zijn zo vervlochten dat het volgens hem veel onduidelijkheid zou voorkomen.

Het OM ziet dat niet zitten, omdat nabestaanden dan te lang moeten wachten op een uitspraak over de uitvoerders. Het onderzoek naar de nieuwe verdachten is nog pril. De rechtbank schuift een besluit over samenvoeging voor zich uit. De volgende procedurele zitting is op 6 januari 2023.