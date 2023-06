OM zet hoger beroep tegen Richard de Mos door, maar laat twee aanklachten vallen

Richard de Mos valt begin mei huilend een vriendin in de armen nadat is vrijgesproken van de aanklachten tegen hem. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het OM tekende twee weken na de uitspraak in eerste aanleg al beroep aan in de zaak. Dat was om aan de wettelijke termijn te voldoen; het OM wist nog niet zeker of het het beroep daadwerkelijk wilde doorzetten. Het heeft nu besloten om in beroep te gaan tegen twee van de vier verdenkingen: naast omkoping ook schending van de geheimhoudingsplicht.

Het vonnis van begin mei was een flinke afstraffing van het Openbaar Ministerie door de rechtbank. De Mos en medeverdachten werden op alle vlakken vrijgesproken, waaronder de verdenking van het vormen van een criminele organisatie. De rechtbank hintte in de uitspraak zelfs op tunnelvisie bij het OM.

Toch ziet het nu genoeg reden om in beroep te gaan. Volgens het OM zou het vanwege de precedentwerking moeilijker worden om nieuwe corruptieonderzoeken te beginnen als het zich neerlegt bij dit vonnis. Bovendien vindt justitie dat er wel degelijk bewijs is dat De Mos zich heeft laten omkopen.

Twee aanklachten vervallen

De aanklacht luidt dat hij en collegawethouder Rachid Gernaoui van Haagse ondernemers giften kregen voor hun partij, in ruil voor wederdiensten. Zo werden bevriende ondernemers, die ook terechtstaan, eerder op de hoogte gesteld dan anderen dat ze een nachtvergunning voor horeca konden aanvragen. De rechtbank zag daar geen bewijs in van een wederdienst voor geld en dus voor corruptie.

Wel laat het OM twee aanklachten vallen. Tegen de vrijspraak voor meineed en het vormen van criminele organisatie gaat het OM niet in beroep. Omdat die twee aanklachten vervallen, is een zevende verdachte nu gevrijwaard van verdere vervolging.

Bemiddelaar in de Haagse raad

Door een beperkt hoger beroep denkt het OM dat het gerechtshof sneller tot een oordeel kan komen. Daar is volgens justitie ‘maatschappelijke noodzaak’ toe. Na de vrijspraak zei topman Gerrit van der Burg van het OM dat zijn organisatie ‘niet doof en blind is voor signalen uit de samenleving’. De Mos had het OM opgeroepen af te zien van een hoger beroep, onder meer vanwege de politieke gevolgen in de Haagse gemeentepolitiek.

Ondanks dat zijn partij de grootste is in de gemeenteraad, zit de partij niet in het college. Andere partijen sloten hem uit vanwege de verdenkingen van corruptie. Na de vrijspraak pleitte De Mos voor een gezwinde terugkeer in het college, maar de huidige collegeleden willen daar niet aan.

Een debat in de raad leidde er wel toe dat er een bemiddelaar is aangesteld tussen De Mos en andere partijen. Voormalig minister Bruno Bruins moet de rust in de raad laten wederkeren. Dat de zaak in hoger beroep nu definitief doorgaat, zal dat ongetwijfeld bemoeilijken.