OM wil oud-Ajacied Quincy Promes vervolgen voor steekpartij

Quincy Promes arriveert op de fiets bij het KNVB-trainingscomplex in Zeist, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt voor de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk, van 17 juni 2021. Beeld EPA

Het incident vond plaats in juli, in november deed de neef aangifte. De man liep ernstig letsel op door de steekpartij. In december werd Promes gearresteerd. Hij zat enkele dagen vast. Na zijn vrijlating stelde de politie een onderzoek in en vroeg Promes zich ‘beschikbaar te houden’. De oud-Ajacied vertrok enkele maanden later naar Rusland om te voetballen voor Spartak Moskou. De aanvaller speelde tussen 2014 en 2018 ook al voor de Moskovieten.

De beschuldigingen aan zijn adres kwamen opnieuw onder de aandacht toen bekend werd dat hij deel uitmaakte van de Nederlandse selectie voor het EK. Dit tot ergernis van Promes, die daarover tegen het AD zei: ‘Ik heb het gevoel dat er niet altijd eerlijk meer over mij wordt bericht. Dat is heel vervelend. Ik word door mensen al als schuldig neergezet.’

Het politieonderzoek is afgerond in mei en ligt sindsdien bij het OM. Het leidde bij het OM tot een zogeheten ‘voorgenomen beslissing’ om tot vervolging over te gaan. Er is dus nog geen aanklacht. Die komt er pas als Promes’ advocaat Gerard Spong onderzoekswensen indient. Die kunnen ervoor zorgen dat er eerst nog verder onderzoek naar de zaak wordt gedaan voordat het OM een definitieve beslissing neemt omtrent vervolging van Promes.

Schadeclaim

Het steekincident zou zich hebben voorgedaan aan het eind van een familiefeest. De neef vertelde vorige maand in De Telegraaf over de steekpartij. In het interview beschuldigt hij Promes ervan hem op hem af te zijn gestormd en hem te hebben neergestoken. Doordat de neef achterover viel, werd hij naar eigen zeggen in de knie geraakt in plaats van in een ander lichaamsdeel. In een civiele procedure heeft de neef al beslag laten leggen op het huis van de voetballer, als zekerheidsstelling voor het geval er een schadeclaim komt.

De inmiddels opgestapte bondscoach Frank de Boer besloot Promes ondanks de perikelen vorig jaar op te nemen in zijn selectie voor het EK. Afgelopen EK kwam Promes bij twee wedstrijden in actie: tegen Noord-Macedonië en tegen Tsjechië. De achtste finale tegen de Tsjechen, waarbij Nederland werd uitgeschakeld, was zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal.