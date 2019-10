OM wil drie keer zoveel IS-gangers terughalen: 29 verzoeken tot repatriëring ingediend

Een Franse vrouw en haar kind in vluchtelingenkamp Al Hol in Syrië. Beeld AFP

Volgens het kabinet is het beter om Syriëgangers hun nationaliteit af te nemen. Ook moeten zij in Irak berecht worden en wordt daar met Irak over overlegd. Het OM houdt zich actief afzijdig van deze beslissing, door informatie voor zich te houden die de minister nodig heeft voor het afnemen van de nationaliteit. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra schaart zich aan de kant van het OM. De VS willen dat EU-landen hun burgers in eigen land berechten, zegt hij tegen de krant.

Op de lijst zoals hij er nu ligt, staan ook mannen die in kampen of gevangenissen in Noord-Syrië verblijven. Zij hebben aangegeven in hun land van herkomst berecht te willen worden. Op een eerdere lijst stond slechts een tiental namen van vrouwen die van terroristische misdrijven worden verdacht. In het geval van deze vrouwen en hun kinderen heeft de rechtbank in Rotterdam de Nederlandse staat opgedragen om ‘al het nodige te doen’ om hun berechting door te laten gaan.

Kort geding

Advocaten van de tientallen Nederlandse Syriëgangers die vastzitten in Noord-Syrische kampen willen gezamenlijk een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse staat. Gezamenlijk vertegenwoordigen vijf advocatenkantoren 23 moeders en 55 kinderen. Met hun rechtszaak willen ze repatriëring afdwingen. Sinds de recente Turkse inval in Syrië zijn de Nederlanders in het gebied extra kwetsbaar, aldus de advocaten.

Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie is het gebied waar de mannen, vrouwen en kinderen zich bevinden te onveilig voor Nederlandse ambtenaren. Door de VS is al herhaaldelijk hulp aangeboden bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers.