OM: voortvluchtige Ridouan T. leidde ‘een geoliede moordmachine’

De vluchtauto die uitgebrand werd teruggevonden, nadat de broer van kroongetuige Nabil B. werd doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Beeld ANP

Dat bleek vanochtend in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. In de zaak-Marengo staan zestien verdachten terecht. Twee van hen willen de aanklagers bij verstek berechten. Het gaat daarbij om de voortvluchtige Ridouan T. die door de aanklagers wordt gezien als leider van een criminele organisatie die zich bezighield met liquidaties en de eveneens voortvluchtige Saïd R. die zijn rechterhand zou zijn.

De liquidatiebende wordt onder meer verdacht van de moord op Ronald Bakker, de eigenaar van een spyshop in Nieuwegein, en de moord op misdaadblogger en crimineel Martin Kok. Ze worden bovendien verdacht van twee ‘vergismoorden’. Het OM sluit niet uit dat de tenlastelegging nog verder wordt uitgebreid.

Volgens het OM leidde Ridouan T. ‘een geoliede moordmachine, die was gericht op het zo efficiënt mogelijk plegen van moorden’. De leden van de bende hadden ieder hun eigen rol. Ze leverden wapens, reden schutters naar de beoogde slachtoffers, fungeerden als spotter of als ‘head’ (schutter). ‘Een mensenleven was voor hen niets waard’, aldus het OM.

Het onderzoeksdossier begon vorig jaar met één moord en twee verdachten, onder wie kroongetuige Nabil B.. Inmiddels heeft de zaak potentie om uit te groeien tot een van de grootste strafzaken van Nederland; mogelijk zelfs omvangrijker dan het liquidatieproces Passage. Daarin kregen in 2017 bijna alle tien verdachten hoge straffen voor betrokkenheid bij moorden, waaronder vier keer levenslang.

‘Ontsleutelde’ berichten

Deze week zal gedurende drie dagen kroongetuige Nabil B. worden ondervraagd tijdens een voorbereidende zitting. Het OM heeft een deal met hem gesloten over het afleggen van belastende verklaringen tegen anderen binnen de criminele organisatie. Tegen Nabil B. wordt in ruil daarvoor 12 jaar cel geëist, in plaats van de oorspronkelijke 24 jaar die het OM gepast acht voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van moorden.

De inhoudelijke behandeling van deze strafzaak begint naar verwachting in 2020. Nabil B. heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd over de groep rondom T. Daarnaast beschikt justitie over een grote hoeveelheid ‘ontsleuteld’ berichtenverkeer tussen de diverse verdachten, waarin openlijk over liquidaties wordt gesproken. Uit die berichten blijkt onder meer dat T.’s rechterhand Saïd R. steeds ‘zijn blijdschap uitte’ nadat een moord was geslaagd.

Vorig jaar maart werd bekend dat Nabil B. kroongetuige was geworden, enkele dagen later werd zijn broer Reduan in Amsterdam-Noord geliquideerd uit wraak. Deze broer had geen enkele band met de criminele wereld van Nabil B.

Ridouan T. is in de ogen van justitie een wrede cocaïnemiljonair. Dinsdag bleek uit een artikel van het AD dat T. onder meer contact zou hebben gehad met een corrupte agent. Deze voorzag de liquidatiebende van informatie uit het politiesysteem.