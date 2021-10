OM vervolgt Volkskrant-journalist Mac van Dinther niet

Activisten van Extinction Rebellion blokkeerden dinsdag een belangrijk kruispunt naast Den Haag Centraal. Beeld Joris van Gennip

Van Dinther werd maandag gearresteerd toen hij verslag deed van de klimaatacties in Den Haag. Hij werd daarbij met geweld tegen een politiebusje geduwd en in een arrestantenwagen getrokken. Volgens een agent was hij door Van Dinther beledigd.

Volgens het OM kan dat niet bewezen worden. Van Dinther noemde het gedrag van een agent die hem weg wilde houden van een actie kinderachtig. Het OM vindt op grond van het proces-verbaal dat er wel sprake was van belemmering door de journalist. De aanhouding is daardoor volgens van Zwieten niet onrechtmatig. ‘Maar vervolging voegt mijn inziens niets toe. Het is zo wel welletjes.’

‘Er had anders gehandeld moeten worden’, erkent Van Zwieten. ‘Het is belangrijk dat journalisten hun werk kunnen doen, in goede verstandhouding met de politie.’ Bij monde van Van Zwieten nodigde de Haagse politie uit om de zaak uit te praten met een ‘kopje koffie’. Over het geweld dat tegen de journalist is gebruikt, wilde Van Zwieten geen uitspraak doen.