OM vervolgt vier mannen voor rellen bij sinterklaasintocht in Staphorst

Deelnemers van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet werden eind 2022 tegengehouden door een menigte op de afrit van de A28 bij Staphorst. Beeld ANP

Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wilden in Staphorst demonstreren tegen deelname van zwarte pieten aan de intocht van Sinterklaas. Maar een groep van rond de driehonderd tegenstanders hield hen tegen bij de snelwegafrit en bedreigde en belaagde de demonstranten in hun auto’s. De voertuigen werden besmeurd met olie en eieren, en later vernield. De politie, die van tevoren was gewaarschuwd voor geweld uit de betreffende hoek, trad niet op. Uiteindelijk besloot de gemeente de demonstratie van KOZP voortijdig te beëindigen.

Ruim een half jaar later gaat het OM alsnog vier betrokkenen vervolgen. De verdachten, drie mannen van 20, 22 en 27 uit Staphorst en een 39-jarige man uit de gemeente Twenterand, wordt openlijk geweld in vereniging tegen personen en goederen ten laste gelegd. Het OM verwacht dat de zaak ‘geruime tijd’ gaat duren, in verband met de capaciteit bij de rechtbank en de beschikbaarheid van advocaten.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens het OM zijn de vier de enigen uit de groep relschoppers die vervolgd zullen worden. Op de vraag waarom dat zo is, wil de instantie niet ingaan. ‘Het OM acht voldoende bewijs te hebben tegen dit viertal.’ Ook vervolgt het OM niemand voor de organisatie van het geweld. Voorafgaand aan de intocht gingen veel berichten rond op sociale media waarin tegenstanders werden opgeroepen om de KOZP-demonstranten tegen te houden.

In een onderzoek naar de ongeregeldheden in opdracht van de gemeente werd onlangs vastgesteld dat bij de burgemeester en verantwoordelijke wethouders sprake was van ‘blinde vlekken’ en ‘wensdenken’ voorafgaand en tijdens de intocht. Er waren duidelijke signalen dat dorpsbewoners het gemunt hadden op de activisten, maar de bestuurders gingen te veel uit van het ‘ideale verloop’ van de dag. Ze onderschatten de bereidheid van de tegenstanders om geweld te gebruiken, en negeerden concrete bedreigingen aan het adres van KOZP.

De onderzoekers concluderen dat de vrijheid van demonstratie moest wijken voor een vooraf gekozen strategie van de-escalatie. Het gemeentebestuur was er veel aan gelegen om ‘de relatie met de inwoners niet te schaden’, aldus de onderzoekers.

Dit bericht wordt aangevuld.