OM vervolgt verdachte van moord op advocaat Wiersum nu ook voor andere zware misdrijven

Bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Dit bleek woensdag tijdens de tweede tussentijdse zitting van het proces tegen de in november gearresteerde T. in de zaak-Pulheim. De neef van Ridouan T. wordt in deze zaak samen met twee andere verdachten vervolgd voor de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september vorig jaar. Derk Wiersum was een van de raadslieden van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is.

Anouar T. – die al in het vizier van de recherche was wegens een ander lopend onderzoek – werd in november vorig jaar gearresteerd nadat in een uitzending van Opsporing Verzocht foto’s werden getoond van de auto’s die zijn gebruikt bij de moord op Wiersum. In een afgeluisterd telefoongesprek zei T.: ‘Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn dna is gevonden.’ Kort na de moord vertrok hij voor enkele weken naar Marokko.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Anouar T. een aansturende rol heeft gespeeld bij de moord op de advocaat. Volgens justitie stelde hij bovendien de auto’s ter beschikking die zijn gebruikt voor de observatie van het doelwit.

Moordpoging Utrecht

Net als de andere twee verdachten ontkent T. iets met de moord op de advocaat van doen te hebben. Hij heeft aangekondigd dat hij later deze maand een verklaring zal afleggen tijdens een besloten zitting bij de rechter-commissaris.

Vanwege de nieuwe verdenkingen werd Anouar T. in april in zijn cel opnieuw aangehouden. Volgens het OM is hij medeverantwoordelijk voor een moordpoging op een 28-jarige man in Utrecht vorig jaar. Het slachtoffer werd mishandeld met hamers en honkbalknuppels. Daarbij liep hij onder meer een schedelfractuur op. In die zaak zijn eveneens twee andere verdachten gearresteerd. Bovendien, zo kondigde het OM woensdag aan, zullen er in die zaak nog meer aanhoudingen volgen.