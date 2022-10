OM vervolgt tien leden Coöperatie Laatste Wil vanwege verstrekken zelfdodingsmiddel

Leden van de Coöperatie Laatste Wil eerder deze maand bij het Paleis van Justitie in Den Haag, waar het proces tegen de Nederlandse staat wordt behandeld. De coöperatie en tientallen individuele eisers zijn tegen de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding. Beeld Arie Kievit

Het OM heeft die tien verdachten deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Met de vervolging wil het OM grenzen stellen aan de hulp voor mensen die een einde aan hun leven willen maken. Euthanasie door een arts is alleen toegestaan bij ondraaglijk lijden, maar er zijn veel mensen die om een andere reden zelf willen beschikken over hun levenseinde. De Coöperatie Laatste Wil stelt zichzelf ten doel om die mensen te helpen, maar leden van de CLW betreden volgens het OM daarbij dus de wet.

De coöperatie organiseert zogeheten huiskamergesprekken, waar informatie wordt verstrekt over zelfdoding. Dat is legaal, maar uit strafrechtelijk onderzoek blijkt volgens het OM dat rondom deze bijeenkomsten ook het zelfdodingspoeder Middel X werd verstrekt. De tien verdachten ‘droegen hier ieder op hun eigen manier aan bij’, aldus het OM, en vormden daarmee een criminele organisatie.

Hulp bij zelfdoding

Twee van de tien zouden daarnaast Middel X daadwerkelijk aan anderen hebben verstrekt. Zij worden daarom verdacht van hulp bij zelfdoding. Alle verdachten hebben volgens het OM een link met de CLW, maar de coöperatie zelf is als rechtspersoon geen verdachte.

De CLW schrijft in een reactie dat het OM in ieder geval voorzitter Jos van Wijk en bestuurslid Petra de Jong wil vervolgen. Het besluit komt voor de coöperatie ‘volkomen onverwacht’. Het bestuur van de CLW heeft naar eigen zeggen altijd volgens de wet gehandeld. ‘Uit niets kan worden opgemaakt dat de bestuursleden zijn betrokken bij hulp bij zelfdoding,’ aldus het bestuur. ‘Van een criminele organisatie is in de visie van het bestuur absoluut geen sprake.’

Volgens Tim Vis, advocaat van de coöperatie, komt de aankondiging van het OM ook op een gek moment. Het OM heeft de zaak overgedragen aan een onderzoeksrechter, die ook de verdediging nog de kans zal geven om onderzoek te laten doen. Pas daarna volgt een definitief besluit over vervolging. Vis: ‘Ik denk dat het OM wil aantonen dat het daadkrachtig is, maar in een gevoelige zaak als deze zou zorgvuldigheid zwaarder moeten wegen.’

Psycholoog Wim van Dijk wordt niet vervolgd door het OM. Van Dijk vertelde vorig jaar aan de Volkskrant dat hij na afloop van huiskamergesprekken Middel X aanbood aan deelnemers. Hij nodigde ze bij hem thuis uit om hun motivatie te beoordelen en ze eventueel het zelfdodingsmiddel mee te geven. Ook gaf hij advies over hoe ze het konden innemen en wat ze konden verwachten.

‘Mensen in nood’

‘Ik ben gearresteerd en verhoord, maar nadien weer vrijgelaten’, vertelt Van Dijk nu. ‘Als ik wel vervolgd zou worden, zou ik willen vertellen waarom ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Mensen zoals ik zouden een laatstewilmiddel niet moeten verstrekken, maar ik ben mensen tegengekomen die in nood waren. Dit zou in de wet geregeld moeten worden.’

Van Dijk kreeg Middel X naar eigen zeggen van Alex S., een 29-jarige man uit Eindhoven. S. is volgens mijn advocaat ook geen verdachte in het nieuwe onderzoek van het OM. Vorig jaar verscheen hij wel voor de rechter in een andere zaak. Volgens justitie handelde Alex S. ‘jarenlang op grote schaal’ in het zelfdodingspoeder. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan.