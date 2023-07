OM vervolgt schippers van veerboot en watertaxi voor dodelijke aanvaring op de Waddenzee

Hulpdiensten tijdens hun zoektocht naar een 12-jarig kind en een volwassen man na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi. Beeld ANP

De aanvaring vond vorig jaar oktober plaats tussen Terschelling en Vlieland in de geul het Schuitengat. De watertaxi zonk als gevolg van de aanvaring, de snelveerboot had een gat in de romp. De vier doden die daarbij vielen waren opvarenden van de watertaxi, waar in totaal acht mensen aan boord waren. De lichamen van een 57-jarige en een 46-jarige man werden na het ongeluk snel gevonden. Een 49-jarige man en een 12-jarige jongen raakten vermist. Het lichaam van de man werd een aantal weken later op Terschelling gevonden, de jongen is nog altijd niet gevonden.

De maximaal toegestane snelheid op de plek van het ongeluk is 20 kilometer per uur. De betrokken schepen gingen veel harder: snelveerboot Tiger van Rederij Doeksen had een snelheid van 55 kilometer per uur, watertaxi Stormloper ging 28 kilometer per uur. Het Schuitengat is niet officieel in gebruik als vaargeul voor veerboten, maar wordt wel vaak gebruikt omdat de route korter is.

Ook hebben de schippers slecht gecommuniceerd over hoe de boten elkaar konden passeren. De schipper van de watertaxi maakte bovendien een onverklaarbare stuurbeweging, zegt het OM. Daarom kon de snelveerboot alleen nog maar over de watertaxi heen varen.

Na het ongeluk was er ook nog een derde verdachte in beeld. Het OM concludeert nu dat hij slechts ‘bijrijder’ was op de veerboot en geen invloed heeft gehad op het ongeluk.