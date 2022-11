OM vervolgt regisseur ‘The Voice’ niet, onderzoeken naar anderen om grensoverschrijdend gedrag lopen nog

HILVERSUM - Sfeerbeeld tijdens de halve finale van The Voice of Holland. Beeld ANP / ANP Kippa LEVIN & PAULA

De aangifte werd gedaan na de uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice. Hij werd verdacht van een zoen op de mond en van onzedelijke betasting. De anderen aangiften werden gedaan tegen bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B. en Marco Borsato. De onderzoeken naar die drie lopen nog.

De reden dat het OM de aangiften seponeert, is dat er tijdens het onderzoek geen aanvullend bewijs is gevonden dat de verklaringen van twee vrouwen kan ondersteunen. Dat kan fysiek bewijs zijn zoals een gevonden spoor of een getuigenverklaring. Die zijn er bij N. niet, zodat het delict waarvan hij werd verdacht ‘in juridische zin niet bewijsbaar’ is.

In een verklaring benadrukt het OM dat ‘de vraag of de in de aangiften genoemde voorvallen wel of niet plaatsgevonden hebben’ nu onbeantwoord blijft. Het besluit om niet te vervolgen is door het OM in een gesprek meegedeeld aan de twee vrouwen die aangifte hebben gedaan. ‘Er is daarbij nadrukkelijk gemeld dat er niet getwijfeld wordt aan hun verklaringen’, zegt advocaat Sébas Dijkstra van de vrouwen tegen het AD.

Regisseur N. heeft de aantijgingen altijd weersproken. Zijn advocaat Joost Groenhuijsen zegt tegen het AD dat ‘mijn cliënt hoopt de zaak nu ook te kunnen laten rusten’.