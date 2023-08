OM vervolgt producenten en verkopers van Stint om achterhouden veiligheidsrisico’s

Leden van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zijn aanwezig bij de spoorwegovergang on Oss waar het dodelijke ongeluk plaatsvond. Beeld ANP / ANP

Voor het ongeluk in Oss, waarbij de bestuurder en een vijfde kind zwaargewond raakten, was de Stint een populair voertuig voor kinderdagverblijven om kinderen in te vervoeren. Maar uit later onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek dat er te weinig aandacht was geweest voor veiligheid bij het toelaten van dit soort voertuigen op de openbare weg. Ook in andere onderzoeken werden harde noten gekraakt over de veiligheid van het voertuig.

Onder meer naar aanleiding van die onderzoeken besluit het Openbaar Ministerie (OM) nu om een strafzaak te beginnen. De bedrijven en leidinggevenden zouden meerdere strafbare feiten hebben gepleegd. Zo stelt het OM dat de Stint een schadelijk product was, dat de verdachten dit wisten maar hierover zwegen. Daardoor bleef de Stint bij veel kinderdagverblijven in gebruik. De verdachten hebben de veiligheid van Stint-gebruikers in gevaar gebracht, aldus het OM. Aangezien dat een dodelijke afloop had, kan de rechter daarvoor een levenslange gevangenisstraf opleggen.

Daarnaast wordt de verdachten valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Zo zouden ze ten onrechte tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in de handleiding hebben verklaard dat het voertuig voldeed aan alle benodigde veiligheidseisen en wetgeving. Na het ongeluk werden de handleidingen op dit punt aangepast, en de aangepaste versie naar de Inspectie Leefomgeving en Transport gestuurd. De verdachten worden daarom ook verdacht van het vervalsen van hun eigen handleiding. Daar staat een maximum celstraf van zes jaar op.

Excuses

Naast de OVV deden ook de ILT, TNO, het Nederlands Forensisch Instituut en de Arbeidsinspectie onderzoek naar de kwetsbaarheden van de Stint. Het OM laat weten dat het de uitkomsten van die onderzoeken heeft meegenomen. Daarbij zou onder meer aan het licht zijn gekomen dat de Stint niet voldeed aan de EMC-richtlijn en Europese Machinerichtlijn. Het voertuig had geen degelijke remconstructie, geen remschakelaar, een ondeugdelijke gashendel, geen opstartbeveiliging en geen aanwezigheidsdetectie.

In 2019 bood toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen haar excuses aan voor de gemaakte fouten. Haar ministerie had de Stint in 2011 veel te makkelijk toegelaten op de weg. ‘Veiligheid stond niet voorop’, zei ze destijds. ‘Er is niet nagedacht over het vervoeren van personen.’ Een jaar later besloot het OM om de bestuurder van de Stint en het kinderdagverblijf niet te vervolgen. Datzelfde jaar keerde het voertuig terug op de weg.

In een reactie zegt Stint-oprichter Edwin Renzen dat hij een rechtszaak met vertrouwen tegemoet ziet. Hij wil nog niet inhoudelijk reageren, maar zegt wel: ‘Het is fijn dat dit nu aan de rechtbank wordt voorgelegd en dat deze onafhankelijke partij naar de informatie gaat kijken.’