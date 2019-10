OM vervolgt politici Van Toorenburg en Ten Broeke niet voor smaad tegen Volkert van der G.

VVD-Kamerlid Han ten Broeke tijdens zijn afscheid van de Tweede Kamer. Beeld ANP

De advocaat van Van der G. heeft vrijdag aangekondigd tegen die beslissing in beroep te gaan.

Ten Broeke en Toorenburg reageerden in mei dit jaar op een bericht in regionaal dagblad De Stentor dat Van der G. nog steeds in Nederland woont. Volgens de krant was dat in tegenspraak met het voornemen dat Van der G. eerder had geuit dat hij zou willen emigreren. Met dat argument zou hij onder zijn fysieke meldingsplicht uit zijn gekomen.

In een WNL-radioprogramma zeiden Toorenburg en Ten Broeke dat Van der G. zich telkens ‘net niet’ aan de afspraken houdt. Ten Broeke noemde Van der G. een ‘free rider op de rechten die er zijn’. Van der G. deed daarop aangifte tegen het tweetal voor smaad en laster.

Het OM ziet echter geen reden Toorenburg en Ten Broeke te vervolgen. Volgens het OM kan hen niet worden aangerekend dat ze mogelijk onjuiste beweringen in een krantenartikel hebben aangehaald.

Van der G.’s advocaat, Willem Jebbink, is teleurgesteld over de beslissing van het OM. Volgens Jebbink hebben Toorenburg en Ten Broeke Van der G. ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. ‘Je mag debatteren wat je wilt, maar je moet je wel aan de feiten houden. Dit is een duidelijke lasterzaak.’

Van der G. werd in 2014 voorwaardelijk vrijgelaten nadat hij twaalf jaar vast had gezeten voor de moord op Fortuyn in 2002. Na zijn vrijlating vocht hij met succes een aantal voorwaarden aan die daaraan waren gekoppeld. Vorig jaar procedeerde Van der G. ook tegen zijn fysieke meldingsplicht. De rechter ontsloeg hem daarvan. Sindsdien hoeft Van der G. een keer per zes weken van zich te laten horen. Dat mag ook per telefoon of e-mail.

Daarbij kwam volgens Jebbink zijdelings ter sprake dat hij mogelijk van plan was te emigreren. ‘Maar dat was een nevenargument dat een geheel eigen leven is gaan leiden.’ Het voornaamste argument volgens Jebbink was dat volgens deskundigen bij Van der G. geen gevaar voor recidive bestaat, waardoor een meldingsplicht geen zin heeft.

Van der G. is sinds zijn vrijlating voortdurend in procedures verwikkeld geweest, erkent Jebbink. ‘We hebben wel overwogen: laten we dit gebeuren of niet? Maar ik vind dit een hele duidelijke lasterzaak. Politici grijpen elk wissewasje rond Van der G. aan om te laten dat ze het niet eens zijn met wat hij gedaan heeft. Dat is prima. Maar dan moet je geen dingen zeggen die niet kloppen.’