OM vervolgt kopstotende agent voor meineed

De agent hield samen met een aantal collega’s zeven mensen staande voor een autogarage om ze preventief te fouilleren. De agent schreef in zijn proces-verbaal dat hij door de garagehouder, die probeerde te ontkomen, werd vastgepakt en een kopstoot moest uitdelen om los te komen.

Op door het slachtoffer verstrekte beelden van een bewakingscamera is echter te zien hoe de agent de man aan zijn arm naar buiten sleept, tegen een muur zet en na een verhitte woordenwisseling een kopstoot uitdeelt. De vrije arm van het slachtoffer zit in het gips, en op geen enkel moment pakt hij de agent vast.

Het Openbaar Ministerie schrijft dat er geen sprake kan zijn van een vergissing of andere beleving van de agent, maar dat hij bewust moet hebben gelogen in het proces-verbaal. Dat komt neer op meineed.

Doelbewust

De agent kreeg in november 2022 al een boete van 250 euro opgelegd voor het geven van de kopstoot zelf. Toen oordeelde de rechtbank Rotterdam al dat ‘het proces-verbaal in strijd met de waarheid is opgemaakt en dat dit, mede gezien de mate van detail in het proces-verbaal, doelbewust moet hebben plaatsgevonden’.

In een verklaring aan Nieuwsuur schreef de politie dat men daar ‘van meet af aan’ wist dat er verschil zat ‘tussen de beleving van de collega die hij in het PV (proces-verbaal, red.) van bevindingen schreef, en de beelden’. De politie ontkent echter dat sprake is van ‘kwade opzet dan wel liegen’. De agent zelf erkent eveneens dat zijn proces-verbaal niet overeenkomt met de beelden, maar blijft erbij dat een kopstoot uitdelen op dat moment de juiste beslissing was.

Meineed door politieagenten wordt gezien als een ernstig vergrijp, omdat ze een voorbeeldfunctie hebben en hun processen-verbaal vaak dienen als basis voor een veroordeling. In juli vorig jaar werd een Amsterdamse agent veroordeeld tot 180 uur werkstraf en een voorwaardelijk beroepsverbod van twee jaar voor meineed en valsheid in geschrifte. Hij had de telefoon van een omstander uit diens hand geslagen, maar schreef in het proces-verbaal dat dat per ongeluk gebeurde toen hij de omstander verzocht te vertrekken.