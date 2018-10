OM vervolgt Femmes for Freedom-directeur Shirin Musa

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Shirin Musa van Femmes for Freedom wegens smaad. De directeur van de vrouwenrechtenorganisatie heeft in december vorig jaar twee berichten op Twitter geplaatst over een maatschappelijk werker uit Den Haag die genomineerd was voor de Joke Smit-emancipatieprijs. In de tweets schrijft Musa dat de man door het OM is vervolgd voor verkrachting van een minderjarige. Ook schrijft ze dat meerdere vrouwen ‘zeggen dat ze door hem zijn aangerand’.

Shirin Musa Beeld ANP

Volgens het OM heeft Musa de man op deze manier onterecht beschadigd. ‘Het feit dat iemand ergens van verdacht wordt en daarvoor vervolgd wordt, geeft geen vrijbrief om die verdenkingen voor waar aan te nemen en de publiciteit te zoeken’, aldus een woordvoerder van het OM.

De maatschappelijk werker, verbonden aan de stichting Vobis/Hindustani die zich inzet voor emancipatie, is in 2014 vervolgd wegens de verkrachting van een 13-jarig meisje. Hij is vrijgesproken in die zaak.

‘De grens tussen het constateren van feiten en smaad is een dunne lijn’, aldus de woordvoerder van het OM. ‘In een vergelijkbare zaak heeft de rechter ook geoordeeld dat het feit dat iemand een verdachte is, geen vrijbrief is voor naming and shaming.’

Musa is ‘verbijsterd’ over de vervolging door het OM, laat haar advocaat Christian Flokstra in een persbericht weten, maar ze heeft het ‘volle vertrouwen’ in een goede afloop van de zaak.

Het is niet eerste lasterzaak rondom de maatschappelijk werker uit Den Haag. De Telegraaf publiceerde in december een stuk waarin hij door vrouwenrechtenactivisten beschuldigd wordt van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij zou minderjarige meisjes hebben aangerand. In dat krantenartikel wordt Musa ook opgevoerd. De maatschappelijk werker spande een kort geding aan tegen De Telegraaf wegens laster, maar verloor dat.

Musa moet op 13 december voor de rechter verschijnen.