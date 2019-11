OM vervolgt castingdirecteur Gosschalk niet voor zedendelict

Job Gosschalk. Beeld ANP Kippa

Schrijver, producent en tv-regisseur Job Gosschalk legde twee jaar geleden zijn werk bij Kemna Casting neer onder druk van aanstaande publicaties over grensoverschrijdend gedrag. In een verklaring schreef hij dat hij ‘over grenzen’ was gegaan, onder meer door acteurs te vragen uit de kleren te gaan tijdens repetities bij hem thuis. ‘Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur’, verklaarde hij destijds.

In diverse media, waaronder de Volkskrant, beschuldigden acteurs hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vorig jaar werd bekend dat er aangifte tegen hem was gedaan. Naar aanleiding daarvan is het Openbaar Ministerie (OM) toen een onderzoek begonnen. Gerard Spong, de advocaat van Gosschalk, zei eerder al ‘dat zijn cliënt betwist dat hij ook maar enig strafbaar feit heeft gepleegd’.

Vorige week werd bekend dat Gosschalk en de persoon die aangifte tegen hem heeft gedaan, na mediation een overeenkomst hadden bereikt. In een verklaring lieten zij weten dat zij ‘over en weer de gelegenheid’ hebben gehad ‘hun visie op de gebeurtenissen te geven’. ‘Daarbij zijn waar mogelijk vragen beantwoord en aannames weggenomen.’