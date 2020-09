OM vervolgt Akwasi niet voor Dam-uitspraak over Zwarte Piet

Artiest Akwasi. Beeld ANP

‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht’, zei Akwasi op 1 juni op de Amsterdamse Dam. Die uitspraak is volgens het OM ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Maar door publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden, voldeed hij aan de voorwaarde die justitie hem in een aanbod stelde. Het OM seponeert Akwasi’s zaak daarom voorwaardelijk.

Volgens het OM heeft Akwasi met zijn uitspraak anderen aangezet tot het plegen van een strafbaar feit, namelijk de mishandeling van een ‘persoon verkleed als Zwarte Piet.’ Dat hij daarbij het woord ‘hoogstpersoonlijk’ gebruikte, maakt geen verschil. Vanwege zijn voorbeeldfunctie kunnen anderen door zijn speech en optreden op 1 juni ‘op het idee zijn gebracht – of daarin zijn gesterkt – om ook zelf geweld te plegen’, aldus justitie vrijdag.

Uitingsvrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee, aldus het OM, en die vrijheid is niet onbeperkt. ‘De uitspraak van Akwasi heeft velen geraakt, ook mensen die niet aanwezig waren bij de demonstratie en de speech, maar daar via de (sociale) media kennis van hebben genomen.’

Akwasi zegt in een verklaring op sociale media ‘ondubbelzinnig’ te willen benadrukken dat hij tegen elke vorm van geweld is. ‘En dat geldt ook voor geweld tegen Zwarte Piet.’ Hij belooft zijn woorden zorgvuldiger te kiezen, maar zal zich blijven mengen in dit ‘belangrijke maatschappelijke debat.’

De muzikant, dichter en programmamaker zegt ook afstand te nemen van jaren oude tweets, waarin hij ook al zinspeelde op geweld tegen Zwarte Piet. In 2011 twitterde hij bijvoorbeeld: ‘Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?’ Een jaar later twitterde hij dat Zwarte Piet ‘dood moet’. ‘Serieus. #huurmoord’. Hij vroeg zich ook af wat hij ‘uitlokt’ als hij Zwarte Piet zou vermoorden.

Behalve de 44 aangiften die binnenkwamen tegen zijn optreden en uitspraken op de Dam, deden ook mensen aangifte vanwege deze oude tweets. Het OM zegt van deze tweets op de hoogte zijn. De aangiften die hiermee te maken hebben, worden nog beoordeeld.