OM verspreidt per ongeluk opnieuw foto bedreigde kroongetuige

De extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Beeld ANP

Het is de tweede keer dat het OM een foto van de kroongetuige rondstuurt. Het gaat om dezelfde foto als de vorige keer. Een pdf-bestand van de afbeelding zit in het digitale dossier dat de aanklagers afgelopen week naar alle procespartijen stuurden. Dat zijn de drie rechters en de advocaten van alle zeventien verdachten, inclusief de kroongetuige zelf.

Deze getuige, Nabil B., heeft belastende verklaringen afgelegd tegen hoofdverdachte Ridouan T., die vorige week in Dubai werd aangehouden en naar Nederland is overgebracht. Hij zit nu vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij en zijn nog voortvluchtige compagnon Saïd R. worden verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en ‘vergismoorden’ in een cocaïnestrijd.

‘We hebben alle procespartijen een mail met excuses gestuurd, en hen verzocht gebruik te maken van een nieuwe, schone cd-rom waar de foto niet op staat’, zegt de OM-woordvoerder. De fout werd maandag ontdekt. Het OM wil niet zeggen hoe, en kan eveneens niet zeggen hoe Nabil B. erop reageerde. Hij zit in volledige isolatie en heeft nog steeds geen nieuwe advocaat.

Zijn advocaat Derk Wiersum werd 18 september doodgeschoten, zijn broer Reduan werd in maart 2018 eveneens geliquideerd. Onlangs werd bekend dat de nieuwe advocaat die bereid was B. te verdedigen zich heeft teruggetrokken, uit onvrede over de manier waarop hij moest worden beveiligd. Het is nog niet duidelijk wat daarvan de consequenties zijn voor het Marengo-proces. In januari staat een reeks verhoren van de kroongetuige door de verdediging van medeverdachten op de agenda.

Verbinding

Afgelopen april had het OM dezelfde foto van Nabil B. per abuis ook al via het zaaksdossier verspreid. En enkele weken geleden was tijdens een pro-formazitting via een videoverbinding het hoofd van de kroongetuige te zien op het scherm in de perskamer waar de journalisten het proces volgden, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Zodra dat werd ontdekt werd meteen de verbinding verbroken.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels – net als bij de eerste verspreiding – aan de advocaten van de verdachten gevraagd de foto’s terug te sturen naar het OM. ‘Het is een vervelende vergissing’, aldus de woordvoerder.

De eerstvolgende openbare zitting in het proces is op 27 februari. Daarbij zal ook Ridouan T. als verdachte aanwezig zijn.