OM: verdenkingen tegen criminele organisatie Ridouan T. nog zwaarder

Pers bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar de pro formazitting in de strafzaak Marengo plaatsvindt. Beeld ANP

Bovendien zou T. in datzelfde jaar de opdracht hebben gegeven om de Spyshop in Nieuwegein te beschieten met een bazooka of handgranaten. Daarnaast wordt zijn criminele organisatie in verband gebracht met een moordpoging in Rotterdam in 2016.

De tussentijdse zitting van de liquidatiezaak Marengo was dinsdag achter gesloten deuren. Pers en publiek waren niet welkom. Deze uitzonderlijke maatregel volgde op de liquidatie van Derk Wiersum. De advocaat werd vorige week doodgeschoten, hij stond kroongetuige Nabil B. bij.

De kroongetuige is een cruciale getuige in de liquidatiezaak tegen zestien verdachten. Nabil B. was naar verluidt dinsdag ook niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij is zelf ook een van de verdachten, en betrokken geweest bij liquidaties.

Achteraf schreef de rechtbank in een verklaring: ‘Hoewel niet vaststaat dat de aanslag op Wiersum een direct verband heeft met deze strafzaak, moet de rechtbank wel rekening houden met die mogelijkheid. Dat betekent dat de veiligheid van alle procesdeelnemers mogelijk in het geding is. Naar oordeel van de rechtbank kon deze pro-formazitting daarom slechts met gesloten deuren plaatsvinden: de veiligheidsbelangen, en daarmee de belangen van een goede rechtspleging, wogen in dit bijzondere geval zwaarder dan het belang van openbaarheid.’

Aanvankelijk zou de zitting donderdag worden hervat, maar dinsdagavond bleek de tussentijdse zitting al te zijn afgerond. De volgende proforma-zitting is op 12 december. Dan zal de zitting waarschijnlijk wel weer toegankelijk zijn voor pers en publiek. Naar verwachting wordt de strafzaak volgend jaar pas inhoudelijk behandeld.