OM: verdachte Kamil E. hield Peter R. de Vries al langer in de gaten

Een busje met daarin mogelijk Kamil E. komt aan bij de rechtbank waar vandaag de tweede inleidende zitting in de zaak over de moord op Peter R. de Vries plaatsvindt. Beeld ANP

Volgens het OM blijkt uit historische telefoongegevens dat verdachte Kamil E. in de periode tussen 21 en 27 juni geregeld in Amsterdam was. Hij is bovendien in die periode op twee dagen op camerabeelden te zien, stelt het OM.

Zo zou de Poolse E. op 23 juni te zien zijn nabij de studio van RTL Boulevard, op hetzelfde tijdstip dat De Vries naar de studio gaat. Al eerder was bekend dat E. ook te zien zou zijn op camerabeelden van 28 juni, nabij de parkeergarage waar De Vries’ zijn geparkeerde auto op dat moment ophaalt.

Peter R. de Vries werd op 6 juli neergeschoten, kort nadat hij de studio van RTL Boulevard verliet. Hij overleed ruim een week later aan zijn verwondingen. Binnen een uur na de aanslag werden Delano G. en Kamil E. gearresteerd. Delano G. was volgens het OM de schutter, hij heeft tot nu toe geen vragen beantwoord en beroept zich op zijn zwijgrecht.

Chauffeur vluchtauto

Kamil E. wordt door het OM gezien als chauffeur van de vluchtauto, daarnaast zou hij volgens het OM in de weken voorafgaand aan de aanslag de omgeving rondom de studio van RTL Boulevard hebben verkend. Volgens het OM is op de camerabeelden E. te zien, hij wordt onder meer herkend aan zijn opvallende tatoeages. Ook draagt E. op 23 juni een blauwe trui, deze werd later aangetroffen in de vluchtauto.

E. ontkent betrokken te zijn geweest bij voorverkenningen. Hij zegt dat hij op 6 juli de bestuurder was van de auto, maar dat hij niks wist van de moordplannen. ‘Ik bracht een persoon naar Amsterdam voor een gesprek.’ Volgens zijn advocaten blijkt uit het dossier niet dat E. op de hoogte was van de plannen, en kan op basis van de camerabeelden niet worden geconcludeerd dat E. de omgeving verkende. E. stelt dat hij op 28 juni bij zijn moeder was, en dat hij op 23 juni in Amsterdam een casino bezocht. ‘Ik heb niks te maken met de zaak van die meneer.’

Dna op moordwapen

Het OM baseert de verdenkingen tegen G. en E., naast camerabeelden, ook op getuigenverklaringen. Bovendien werd het moordwapen in de vluchtauto gevonden, met het dna van G. erop.

De volgende voorbereidende zitting is op 3 maart. Naar verwachting wordt de strafzaak tegen Delano G. en Kamil E. inhoudelijk behandeld op 7 en 8 juni.