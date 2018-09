OM: Uit filmpje blijkt dat Nederland op nippertje is ontsnapt aan grote aanslag

De twee terreurverdachten die afgelopen juni werden gearresteerd op verdenking van het plegen van een aanslag op een Rotterdams politiebureau, filmden kort voor hun arrestatie een terreurverheerlijkende videoboodschap op de Erasmusbrug. Volgens het Openbaar Ministerie is daarmee andermaal gebleken dat Nederland op het nippertje ontsnapt is aan een grote aanslag.

De Erasmusbrug in Rotterdam. Foto ANP

Dat betoogde het OM donderdag in de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie gaf ook een toelichting op de videoboodschap. Een van de verdachten zou staand op de Erasmusbrug een islamitisch strijdlied hebben gezongen, dat als boodschap heeft dat een moslim afstand moet doen van al het wereldse om te sterven als martelaar. Ook zou dezelfde verdachte een anasheed met de tekst ‘O moeder huil niet om mij, ik ben niet bang voor de dood, mijn wens is om als martelaar te sterven’ naar zijn moeder hebben gestuurd.

‘Deze verdachten waren van plan op korte termijn een aanslag te plegen’, volgens de officier van justitie. ‘Dankzij ingrijpen justitie en politie is dit voorkomen.’

Wie de twee verdachten precies zijn, is niet bekend. Mogelijk verbleven ze illegaal in Nederland. Zelf zeggen ze dat ze minderjarig zijn en afkomstig uit Libië. Vermoedelijk zijn ze van Marokkaanse afkomst. Op basis van informatie die door de Marokkaanse autoriteiten is verstrekt, gaat het waarschijnlijk om Ahmed B. (23) en Mouad M. (28), beiden uit Casablanca.

B. zou volgens het OM geruime tijd in Duitsland hebben gewoond en daar ook een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Op basis van een dna-match wordt B. bovendien in verband gebracht met een straatroof in Rotterdam op 14 mei.

In juni werden de twee mannen gearresteerd in de Rotterdamse wijk Bloemhof, nadat de politie een ambtsbericht had ontvangen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daarin werd gewaarschuwd dat beide mannen herhaaldelijk spraken over het plegen van een aanslag in de omgeving van Parijs. Volgens de AIVD zou verdachte Ahmed B. in chats hebben gezegd dat hij mensen kent die kalasjnikovs en bomvesten kunnen leveren.

Na de arrestatie kreeg het OM nog meer chatlogs van Ahmed B. doorgespeeld van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Onder een pseudoniem zou B. de mogelijkheid opperen om een vrouw een bomvest aan te laten trekken. Ook stuurde hij een foto door van een mogelijk doelwit voor een aanslag in Rotterdam: het politiebureau Veranda, in de buurt van voetbalstadion De Kuip. B. vertelde in de chat dat hij een filmpje wilde opnemen waarin hij de verantwoordelijkheid neemt voor de gepleegde aanslagen.

Verder onderzoek van Ahmed B.’s en Mouad M.’s telefoons leverde jihadistisch getinte foto’s op en zelfs een infographic over het plegen van een aanslag. Op B.’s telefoon werd ook het filmpje gevonden dat op 9 juni op de Erasmusbrug werd geschoten en waarin B. het martelaarschap verheerlijkt.

Volgens B.'s advocaat Kruik zeggen die vondsten niets. De verdachten zouden verklaard hebben dat ook anderen gebruik maakten van de telefoons. Ook beweerden beide verdachten analfabeet zijn.

Het politieonderzoek tegen B. en M. loopt nog. Op 27 november dient de volgende pro-forma zitting in hun zaak.