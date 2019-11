OM trekt zich om mysterieuze redenen terug uit strafzaak naar zware vechtpartij Groesbeek

2019-05-28 09:13:10 ARNHEM - Exterieur van het gerechtshof in Arnhem. ANP JEROEN JUMELET Beeld ANP

Door de beslissing van het OM gaan vier verdachten vrijuit die eerder door de rechtbank werden veroordeeld tot maandenlange gevangenisstraffen wegens een poging tot doodslag. Volgens hoogleraar Henny Sackers van de Radboud Universiteit is het een uniek arrest. ‘De verbazing druipt ervan af.’

De advocaat-generaal weigerde het gerechtshof in Arnhem vorige maand te informeren over wat er precies mis is met ‘de integriteit van het bewijsmateriaal’ in deze strafzaak. De aanklager vroeg de raadsheren en de betrokken advocaten om hem op zijn woord te geloven dat er sprake is van een ‘integriteitsprobleem’ en van een ‘uitzonderlijke’ situatie.

‘Ik loop al dertig jaar mee in dit vak’, zegt een verbaasde Sackers. ‘Dat er het nodige misgaat gedurende opsporingsonderzoeken weten we, maar meestal is het aan de rechter om hieraan conclusies te verbinden. Nu doet het OM dat bij voorbaat.’

In 2017 veroordeelde de rechtbank de vier verdachten nog tot tien maanden cel wegens een poging tot doodslag. Het slachtoffer werd in 2013 tijdens een feest in een tent in Groesbeek zwaar mishandeld. Onder meer zijn kaak, jukbeen en neus werden gebroken. Daarnaast liep hij een gescheurd oor op. De rechtbank oordeelde destijds dat de verdachten ook een schadevergoeding van ruim 11 duizend euro aan het slachtoffer moesten betalen. Het OM neemt die schadevergoeding nu voor zijn rekening. Want, stelde de advocaat-generaal in zijn requisitoir, ‘het staat vast dat het slachtoffer schade heeft geleden’.

Mysterieus

De woordvoerder van het ressortsparket laat weten weinig te kunnen zeggen, al erkent hij dat dit ‘mysterieus’ klinkt. ‘Over het waarom kunnen wij in dit uitzonderlijke geval niet communiceren.’ In het arrest, dat vorige week donderdag werd gepubliceerd, staat dat er in deze zaak ‘belangen spelen die beschermd’ moeten worden en dat het OM daarom niks kan zeggen. Volgens de woordvoerder wegen die belangen in dit geval zwaarder dan het informeren van het gerechtshof en de samenleving.

Steven Oosterhof, de advocaat van het slachtoffer, vindt dat het gerechtshof het OM had moeten dwingen om de kwestie wel toe te lichten. ‘Het Hof verklaart het OM in feite niet-ontvankelijk vanwege de weigering om openheid van zaken te geven, maar daarmee krijgt het OM toch zijn zin. Voor mijn cliënt is dit heel moeilijk te verteren.’

Volgens Sackers moet er in deze zaak iets grondig zijn misgegaan. ‘Je verwacht zoiets in complexe zaken zoals grote liquidatiezaken, maar niet in een zaak die draait om een ruzie bij een feesttent in het plaatsje Groesbeek.’

Ook het slachtoffer tast volledig in het duister. Zijn advocaat vindt het onbegrijpelijk dat het OM zijn cliënt geen uitleg geeft. ‘Mijn cliënt is het slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf. Na een langdurig proces van bijna zes jaar, dat gepaard is gegaan met veel spanningen, gaan de verdachten alsnog vrijuit.’