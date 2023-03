OM-topman Gerrit van der Burg: ‘Mijn uitgangspunt is dat collega’s alles hebben gedaan wat ze konden’

Gerrit van der Burg Beeld Kiki Groot

Onder uw medeverantwoordelijkheid zijn drie mensen vermoord.

‘De verantwoordelijken zijn natuurlijk de schutters, de organisatoren van die moorden en degenen die dat hebben gefaciliteerd.’

U was eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de slachtoffers.

‘We kunnen constateren dat er sprake was van georganiseerde criminaliteit met nietsontziend en meedogenloos geweld, in een bestel dat daarvoor eigenlijk niet geschikt was.’

Beveiliging Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Reduan B. ging van begin tot eind mis, zegt Onderzoeksraad

Vrijwel alles wat kon misgaan, is misgegaan in de beveiliging van drie personen rond Marengo-kroongetuige Nabil B. Uit onderzoek van de OVV naar de drie moorden blijkt dat de hele beveiligingssituatie in Nederland ‘niet is toegerust op dreiging van uit de zware, georganiseerde criminaliteit’.

De Onderzoeksraad concludeert dat de gevaren te voorzien waren. Dat het OM alle signalen, die er wel degelijk waren, negeerde of door miscommunicatie heeft gemist.

‘Achteraf kun je natuurlijk zeggen dat er gebeurtenissen zijn geweest die een voorspelbare waarde hebben gehad. Maar ik vind het wel belangrijk om het in de context van toen te plaatsen. Het was nog nooit gebeurd dat de broer van een kroongetuige werd vermoord.’

Maar het rapport meldt dat er al bij die eerste moord signalen waren die niet goed werden opgepakt.

‘Ja, maar in het systeem werd uitgegaan van concrete dreigingsinformatie, en die signalen konden niet concreet worden gemaakt. Toen is dat criterium van voorstelbaarheid in plaats van voorspelbaarheid ingevoerd.’

Peter R. de Vries heeft u persoonlijk benaderd over misstanden. U reageerde heel laat en pas na enkele herinneringen, en na dat gesprek greep u niet in.

‘Nou, dat kan ik me niet goed herinneren. Maar ik herinner me dat we een gesprek hebben gehad. Dat ging vooral om de situatie rondom de kroongetuige, en niet over de beveiliging van Peter R. de Vries. En daar heb ik wel degelijk op gereageerd.’

Hoe?

‘Daar heb ik in onze organisatie aandacht voor gevraagd.’

Volgens De Vries heeft dat gesprek nergens toe geleid.

‘Dat is zijn perspectief. Ik vind het lastig om over Peter te spreken nu hij er niet meer is. Er zijn wel degelijk dingen gebeurd. Er zijn gesprekken met de familie van de kroongetuige geweest. Maar ik heb ook gelezen dat in de gesprekken met de familie uiteindelijk de zakelijke onenigheden doorgingen in de persoonlijke relatie. Uit het rapport leren we dat persoonlijke verhoudingen niet in de weg mogen staan van zakelijke afwegingen.’

De advocaten van de kroongetuige zeggen dat ze door het OM worden tegengewerkt ‘in een vergiftigde sfeer’.

‘Dat is hun perspectief. Maar dat zij dat zo ervaren vind ik heel spijtig. Dat de kroongetuige als een tegenstander wordt behandeld, zoals zij zeggen, is niet waar. Wij proberen er alles aan te doen om dat in goede banen te leiden. Dat geldt voor de kroongetuigen, dat geldt voor de familieleden.’

Toch hebben zij veel kritiek op het OM. De Onderzoeksraad onderschrijft die kritiek.

‘De aanbevelingen nemen wij heel erg serieus. Wij hebben hier indringende lessen van geleerd.’

Hebben de onderzoeksresultaten consequenties voor de betrokken OM-verantwoordelijken?

‘Mijn uitgangspunt is dat collega’s alles hebben gedaan wat ze konden, maar dat er belangrijke lessen te trekken zijn. Ik zie geen aanleiding en geen reden om dat soort maatregelen te treffen.’

Heeft u zelf fouten gemaakt?

‘Misschien had ik sommige dingen anders kunnen doen. Maar ik weet zo één, twee, drie niet precies wat ik dan anders had kunnen doen. Maar wat er ook is gebeurd, ik voel me daar natuurlijk als eindverantwoordelijke van deze organisatie wel verantwoordelijk voor. Laat daarover geen misverstand bestaan.’