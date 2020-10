OM: Tomy Holten niet overleden door schoen van agent in gezicht, maar overdosis amfetamine

Tijdens de herdenking van Tomy Holten wordt een provisorisch altaartje ingericht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het overlijden van Holten leidde aanvankelijk niet tot veel ophef, maar wel nadat in Amerika George Floyd overleed. De vergelijking was opvallend. Zowel Holten als Floyd was zwart. Floyd stierf doordat een agent minutenlang diens hals beknelde onder zijn knie. De dood van Floyd was aanleiding tot massale demonstraties, eerst in de Verenigde Staten maar al spoedig in tal van andere landen, onder de leuze Black Lives Matter.

Maar anders dan de Amerikaan Floyd stierf de Zwollenaar Holten niet door het politiegeweld, aldus het Openbaar Ministerie. Volgens het OM was het geweld dat werd gebruikt noodzakelijk en proportioneel, en er zal daarom niemand worden vervolgd.

Zombiegedrag

Medewerkers van de Zwolse supermarkt belden de politie omdat een man ‘zombiegedrag’ vertoonde. Hij schreeuwde, viel mensen lastig, ging ongevraagd op de passagiersstoel van een auto zitten en praatte onsamenhangend. Toen de agenten arriveerden, liep de zaak uit de hand. Holten raakte in paniek en verzette zich tegen de aanhouding. Twee agenten, een Jumbo-medewerker en twee omstanders werkten hem hardhandig naar de grond. Volgens het onderzoek beet Holten een van de agenten in zijn been, waarna die de schoen op zijn gezicht plaatste.

Sectie toonde aan dat Holten daar geen verwondingen aan overhield. Ook toonde de sectie volgens het OM aan dat er geen reden is om aan te nemen dat er zodanige druk is uitgeoefend dat de man daardoor overleed. Wel wees de sectie uit dat er een dodelijke concentratie amfetamine in het bloed van de arrestant zat. Hij is daardoor in een delier geraakt.

Holtens broer laat via zijn advocate Brechtje Vossenberg weten ‘teleurgesteld’ te zijn over de bevindingen. Maar, zegt Vossenberg: ‘Voordat we uitgebreider kunnen reageren moet het onderzoek goed bestudeerd worden en moeten we met het OM praten.’