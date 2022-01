Om te kunnen leven met het virus moet het beleid voorspelbaar worden

Minister Ernst Kuipers ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en premier Mark Rutte staan klaar voor de coronapersconferentie. Beeld ANP

De wisseling van de wacht op het ministerie van Volksgezondheid heeft in het land de verwachtingen nogal opgejaagd dat het coronabeleid op een andere leest wordt geschoeid. Zelfs als dat waar is, lukt dat niet binnen een week. Bovendien zal Ernst Kuipers het, net als Hugo de Jonge, niet alleen met zijn eigen opvattingen moeten doen maar ook met die van het indrukwekkende lobbycircuit dat inmiddels rond elke persconferentie op gang komt, en dat tot ver in de ministerraad reikt.

De eerste reeks beslissingen van het nieuwe duo Rutte-Kuipers voltrok zich volgens het vertrouwde patroon: de twee begonnen met het uitstralen van grote voorzichtigheid, gaven alleen wat toe aan het hoger onderwijs en de winkeliers, om vervolgens te merken dat dat de roep om meer versoepelingen slechts verder aanjoeg. Uiteindelijk stonden ze op vrijdag meer toe dan dan ze op woensdag nog wilden. Het zal De Jonge bekend zijn voorgekomen.

Op één wezenlijk punt van het coronabeleid is het leven zelfs een stuk complexer voor Kuipers dan voor De Jonge: het land volgt niet meer. Zaterdag puilden in nogal wat gemeenten de terrassen uit, de cultuursector opent deze week de zalen uit protest, veel winkels waren allang half open voordat het kabinet vrijdag zei dat het mocht, nogal wat burgemeesters en wethouders handhaven niet langer. ‘Leven met het virus’, is het nieuwe nationale motto.

Maar hoe aantrekkelijk dat ook klinkt: het is een lege huls als daar de indruk bij hoort dat het virus er niet meer is of helemaal niet meer gevaarlijk is. ‘Leven met het virus’ betekent in de eerste plaats dat voor iedereen duidelijk is wanneer de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar genoeg is. Hoeveel coronapatiënten mogen er aan de beademing liggen voordat er weer gefeest kan worden? Hoeveel procent van de uitgestelde operaties moet weer door kunnen gaan voordat de horeca open mag? Wat wordt de volgorde van de maatregelen als het soepeler of toch weer strenger wordt? Hoe verhouden grondrechten als het recht op onderwijs en het recht op zorg zich tot elkaar?

In de volgende persconferentie zal Rutte IV wat antwoorden moeten gaan geven, want van het stappenplan van Rutte III is al lang niets meer vernomen. Leven met het virus komt nu in de eerste plaats neer op het vergroten van de voorspelbaarheid van het beleid.