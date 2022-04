OM stelt onderzoek in naar Johan Derksen, die vanavond alsnog excuses aanbiedt

Johan Derksen. Volgens het OM is er sprake van ‘zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag’. Beeld Brunopress

Het onderzoek ‘is gericht op waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is’, schrijft het OM in een persbericht, waarin het betrokkenen oproept hun verhaal te doen.

Zowel kansspelbedrijf Toto als Stella Fietsen, dat in elektrische fietsen handelt, kondigden donderdag aan te stoppen als sponsor van Vandaag Inside vanwege de uitspraken van Derksen. Daarnaast trekt Radio West de stekker uit Derksens radioprogramma Muziek voor Volwassenen, dat hij in het weekend presenteerde.

‘Volstrekt ongepast’

De leiding van Talpa Network heeft donderdag gepraat met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee, schrijft een woordvoerder in een verklaring (de volledige verklaring staat onderaan dit stuk). Besproken is dat het drietal vanavond in het programma excuses zal aanbieden.

‘Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen’, schrijft de woordvoerder van Talpa. ‘Wij vinden het van belang dat we de discussie in de openbaarheid blijven voeren en dat het nu overhaast stoppen van het programma niet bijdraagt aan een oplossing. In afwachting van het verloop van deze belangrijke discussie zullen wij ons beraden op eventuele verdere stappen.’

Derksen deed de uitspraken dinsdagavond toen hij in het tv-programma vertelde over een avond uit met de keeper van Veendam en twee vrouwen. ‘Die juffrouw lag bewusteloos op een bank’, zei hij. ‘Er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen.’ Technisch gezien zou een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen, voegde hij daar later aan toe.

Woensdag kwam Derksen terug op zijn uitspraak. Hij zei toen dat hij de kaars niet bij de vrouw had ingebracht, maar die alleen tussen haar benen te hebben gezet.

Bij zijn onderzoek moet het OM rekening houden met verjaringstermijnen, schrijft het. Die ‘hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn’.

Duidelijk is dat sprake is van ‘zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag’, schrijft het OM. ‘Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.’

‘Kans op veroordeling nihil’

De kans dat het tot een veroordeling komt is evenwel nihil, zegt Henny Sackers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit. ‘Ten eerste moet er aanvullend bewijs zijn. Je kunt nooit alleen op basis van een eigen verklaring veroordeeld worden. Dus moet of de vrouw of de vriend naar voren komen. Maar die vrouw bevond zich in comateuze toestand en kan het zich waarschijnlijk niet meer herinneren. En de vriend is een vriend.’

Áls er bewijs komt, moet het OM vaststellen of het misdrijf niet is verjaard, zegt Sackers. ‘Bij de meeste zedendelicten is die termijn niet oneindig. Een vuistregel is dat de verjaringstermijn gelijkstaat aan de maximale gevangenisstraf. Een delict waarop maximaal twaalf jaar cel staat, verjaart dus na twaalf jaar.’

Hoeveel jaar gevangenisstraf staat er op het vermeende delict van Derksen? Sackers: ‘Daarvoor zal het OM eerst moeten uitzoeken hoe de zedenwetgeving er vijftig jaar geleden uitzag. Omdat hier – op basis van de eerste beschrijving van Derksen – sprake lijkt te zijn van ‘seksueel binnendringen van het lichaam’, zou het tegenwoordig onder verkrachting vallen.’ Op verkrachting staat nu een maximale straf van twaalf jaar. ‘Maar de definitie van verkrachting was vroeger nauwer’, zegt Sackers. ‘Ik denk dat deze handeling destijds onder ontucht zal hebben gevallen.’ Op ontucht staat nu maximaal acht jaar. Sackers weet niet hoe dit vijftig jaar geleden zat.

‘In de kans van slagen van een eventuele zaak heb ik weinig fiducie’, concludeert Sackers.