OM: Samir A. probeerde aan explosieven voor aanslag te komen

Verdachte Samir A. arriveert in 2006 bij de 'bunker' in Amsterdam. Beeld ANP

Dit bleek vrijdag tijdens een rechtszaak in Rotterdam tegen Samir A. vanwege terreurfinanciering. Die zaak loopt omdat A. geld inzamelde om Syrische vrouwen terug naar Nederland te halen. Maar naast deze ‘financiering van terrorisme’ zou A. in 2017 ook de Belgische jihadist Bilal el Marcochi om explosieven gevraagd hebben.

Dat zou El Marcochi, die vermeend voormalig onderdeel is van de religieuze politie in Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat, hebben verklaard tegen Amerikaanse ondervragers. El Marcochi is in Irak ter dood veroordeeld vanwege zijn activiteiten. Hij was eerder getrouwd met Ilham B., een Syriëganger uit Gouda.

Verkapte bewoordingen

Er zouden opnamen zijn van telefoongesprekken tussen A. en El Marcochi, waarin A. zijn verzoek ‘in verkapte bewoordingen’ deed. Het OM zegt meer onderzoek te willen doen naar de gesprekken. A. zegt telkens dat hij juist vrouwen weg wil halen uit het IS-regime, waar hij tegen is. ‘Dat lijkt niet overeen te komen met die gesprekken’, zegt de officier.

A. is meerdere malen veroordeeld voor zijn jihadistische activiteiten. Hij kreeg in 2009, in hoger beroep, een celstraf van negen jaar. Zo bereidde hij ooit een terroristische aanslag voor – hij probeerde kalasjnikovs en bomgordels te krijgen – en hij bevond zich in de kringen van de Hofstadgroep, waar Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Van Gogh bij zat. A. was bevriend met Bouyeri.

Enkelband

Het OM beschikt nu over chatgesprekken tussen A. en El Marcochi, waaruit blijkt dat de twee op vriendschappelijke voet stonden. A. spreekt daarin zijn teleurstelling uit over zijn situatie in Nederland. ‘Ik schaam me om met jou te praten’, zegt A. ‘Jij zit daar en ik zit hier. Ik heb nog steeds een enkelband om, ben een slaaf van hen.’ Ook zegt hij dat ‘de broeders’ in Nederland veel kritiek leveren op IS, maar zelf weinig doen. El Marcochi stuurtde A. op zijn beurt dat hij ‘dood wil gaan voor de overwinning.’

De advocaat van A. beweert dat A. onschuldig is. Zij spreekt van een ‘uit de hand gelopen onderzoek’. Volgens haar wil het OM A. ‘koste wat het kost’ veroordeeld zien voor terrorisme. De verklaringen van El Marcochi zouden onrechtmatig verkregen zijn, onder ‘mensonterende omstandigheden’.

De rechtbank besloot vrijdag dat het OM meer tijd krijgt voor onderzoek. Het inhoudelijke proces zal in juli plaatsvinden. Tot die tijd blijft A. op vrije voeten.