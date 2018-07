OM: racisme was motief in mishandeling en verminking Belgische moslima (19)

In het Belgische plaatsje Anderlues is maandagavond een jonge moslimvrouw aangevallen en verminkt, zo meldt het Openbaar Ministerie van Charleroi. Volgens het OM is er sprake van een racistisch motief.

De vrouw (19) liep rond 23.00 uur in een steegje in Anderlues, een kleine gemeente nabij Charleroi, toen zij tegen de grond werd gegooid door twee onbekenden. De twee riepen racistische teksten en trokken haar hoofddoek af. Ook trokken zij haar bovenkleding uit. Vervolgens bewerkten de daders de vrouw met een scherp voorwerp. Ze verminkten haar gezicht, benen, buik en romp.

De daders zijn voortvluchtig, aldus het OM, dat niet meer kwijt wil over de zaak. De politie van Binche-Anderlues onderzoekt het geweldincident. In het Belgische strafrecht kan een discriminatoir motief in een misdrijf leiden tot een zwaardere straf.

De burgemeester van Anderlues, Philippe Tison, veroordeelde het geweld in een bericht op Facebook. Tison, lid van de Parti Socialiste, haalde opvallend genoeg het Belgische elftal op het WK aan om zijn afschuw uit te spreken over het racisme. ‘Terwijl België momenten van trots en vreugde beleeft dankzij het nationale elftal, moeten we onthouden dat we een land zijn van tolerantie en openheid,’ schrijft hij op zijn Facebookpagina. ‘Zijn onze topscorers en helden van de afgelopen dagen niet van buitenlandse komaf?’ vraagt de burgemeester.

Het klimaat voor moslims in België is de afgelopen jaren verhard, zegt Bram Sebrechts, woordvoerder van Unia, het Belgische meldpunt en kenniscentrum voor discriminatie. ‘Moslims hebben het zwaarder te verduren gekregen. Incidenten van discriminatie lopen uiteen van moskeeën die worden besmeurd tot mensen die worden uitgescholden op straat of worden benadeeld op de werkvloer.’

Aanslagen

Spanningen tussen moslims en niet-moslims in België liepen ook op als gevolg van terroristische aanslagen in Europa, zoals in Brussel in maart 2016. ‘Meldingen van discriminatie namen toe in de nasleep van de aanslagen. We zien een duidelijk verband tussen meldingen van discriminatie tegen moslims en de actualiteiten,’ zegt Sebrechts.

Zes op de tien autochtone Belgen zijn bang voor moslims en migranten, die zij bovendien vaak op één lijn stellen, zo noteerde Unia in zijn jaarverslag 2017. Volgens een schatting van het Pew Research Center vorig jaar maken moslims 7,6% van de Belgische bevolking uit en zal dat aandeel de komende decennia blijven groeien.

Sebrechts vreest dat de grenzen van wat aanvaardbaar is, steeds verder opschuiven. ‘Als samenleving moeten we dit soort incidenten heel direct blijven veroordelen.’