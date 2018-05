OM probeert opnieuw Hells Angels te verbieden, en heeft meer kans dan de vorige keer

Het Openbaar Ministerie (OM) waagt een nieuwe poging om de Hells Angels te verbieden. Tien jaar geleden mondde een lange juridische strijd tegen deze outlaw motorclub nog uit in een deceptie. In 2009 oordeelde de Hoge Raad dat de Hells Angels niet verboden konden worden.

Ditmaal denkt het OM meer kans te maken. In december wonnen de aanklagers al een vergelijkbare procedure tegen de criminele motorclub Bandidos. En deze maand doet de rechter uitspraak in de zaak die het OM aanspande tegen Satudarah.

Motorclub Hells Angels vestigde zich in 1978 officieel in Nederland, en was daarmee de eerste zogenoemde outlaw motorgang (OMG). Medio jaren negentig namen de zorgen over de club toe: leden hielden zich bezig met internationaal georganiseerde misdaad, zoals drugshandel. In 2000 begeleidden honderden leden van de Hells Angels de begrafenisstoet van crimineel Sam Klepper. Deze verheerlijking van criminaliteit in de openbare ruimte leidde tot grote ergernis bij politie en justitie. In 2004 raakte de motorclub opnieuw in opspraak nadat drie leden vermoord werden aangetroffen.

'Maatschappelijk ongewenst gedrag'

De incidenten waren aanleiding voor justitie om in 2006 de rechter te vragen de Nederlandse afdelingen van Hells Angels te verbieden. De Hoge Raad oordeelde in 2009 dat individuele leden zich wel schuldig maakten aan ‘maatschappelijk ongewenst gedrag’. Maar, stelde de hoogste rechter destijds: het gaat te ver om de afdelingen te verbieden.

De situatie is nu anders. Anders dan toen wil het OM nu de motorclub zelf verbieden en ontbinden. Destijds richtte justitie haar pijlen vooral op onderafdelingen van de club. Bovendien oordeelde de Hoge Raad in 2014 dat pedofielenvereniging Martijn verboden mocht worden, omdat seks met kinderen werd verheerlijkt. Volgens deskundigen is door die uitspraak de drempel om een vereniging te verbieden verlaagd. Justitie hoeft niet meer aan te tonen dat er structureel strafbare feiten worden gepleegd.

Wat het OM betreft kan de rechtsstaat geen groepen tolereren die geweld en criminaliteit verheerlijken, uitlokken en belonen. Motorclub Hells Angels cultiveert een ‘gewelddadig imago, dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie’, aldus het OM. Zo loopt er momenteel een strafzaak tegen kopstukken van het Haarlemse chapter. Ze worden onder meer beschuldigd van geweldpleging, afpersing, bedreiging en wapenbezit.

Decennialang stonden de Hells Angels aan de top van de apenrots van omstreden motorclubs. Maar sinds 2011 rommelt het, en nam de concurrentie van andere clubs toe. Zo groeide Satudarah sterk vanaf 2012, ook internationaal. In 2014 richtte Klaas Otto, een voormalig Satudarah-kopstuk, No Surrender op. In hoog tempo begon deze motorclub vervolgens afdelingen, in zowel binnen- als buitenland. Datzelfde jaar werd concurrent Bandidos opgericht door een voormalige Hells Angel.

Foto AFP

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat omstreden motorclubs steeds vaker criminelen aantrekken. En dat terwijl justitie de afgelopen jaren juist veel moeite deed om lidmaatschap te ontmoedigen. Wie gesignaleerd wordt met een hesje van een omstreden motorclub, wordt genoteerd en kan rekenen op extra aandacht van onder meer de politie, de gemeente en de Belastingdienst.

Mogelijk wegen de voordelen van zo’n lidmaatschap nog altijd op tegen de nadelen. Zo kun je als lid voordeel hebben van het internationale netwerk van de club en de ‘power of the patch’, de uitstraling die een hesje van een motorclub met zich meebrengt. ‘Het is een groot voordeel als je als crimineel zakendoet. Je koopt veel mankracht, veel spierballen’, zei Kas Donkers, motorclubspecialist van de politie West-Brabant en Zeeland in december in de Volkskrant.

Uit het Leidse onderzoek uit 2017 bleek dat ruim 85 procent van de leden van dertien omstreden clubs antecedenten heeft. Eenderde van de leden heeft meer dan tien veroordelingen. Vooral nieuwe en snelgroeiende motorclubs als No Surrender, Bandidos en Satudarah bleken veel leden aan te trekken die al een strafblad hebben. Bij de Hells Angels heeft een lid gemiddeld negen veroordelingen.