OM pleit voor opheffing briefgeheim op pakketten om drugs op te sporen

Volgens het OM zouden door de afschaffing van het briefgeheim voor postpakketten verdachten sneller kunnen worden opgespoord en aangehouden. Nu duurt het vaak weken voor de politie toestemming heeft gekregen voor het openen van een verdacht pakketje.

Het postgeheim geldt nu voor alle brieven en pakketten die worden verstuurd via PostNL, het voormalige postbedrijf. Als de politie vermoedt dat drugs of andere illegale goederen zijn verstopt in een postpakket, moet toestemming worden gevraagd aan de rechter-commissaris om het te openen. Dit laatste moet gebeuren onder toezicht van een officier van justitie.

Omdat deze procedure tijdrovend is, gaan sommige verdachten vaak vrijuit. Zo zijn de beelden waarop te zien is dat een verdachte het pakket inlevert, vaak al gewist. Officier van justitie Barbara van Unnik vindt het te billijken dat het briefgeheim, dat verankerd ligt in de Grondwet, op pakketten moet wijken in de strijd tegen de drugshandel.

Een pakketbezorger van PostNL zoekt naar het juiste postpakket in zijn bus. Beeld Marcel van den Bergh

Gevaarlijk

‘De hele keten van drugs is heel gevaarlijk’, aldus Van Unnik. ‘Dat begint al bij de productie van xtc, dat met ontploffingen en branden gevaarlijk is voor de omgeving. En de drugs zelf zijn slecht voor de gezondheid.’

PostNL en de andere bedrijven die pakketten bezorgen, verwerken jaarlijks zo’n 420 miljoen pakketten die vanuit en naar Nederland worden verstuurd. Een speciaal politieteam dat zich sinds 2 jaar richt op het onderscheppen van drugs die in pakketten worden verstopt, heeft sindsdien enkele kilo’s cocaïne en heroïne en enkele tientallen kilo’s mdma en amfetamine onderschept.

Ook werden ruim 200 duizend xtc-tabletten in beslag genomen. Veel verdachte pakketten worden echter niet gecontroleerd omdat het team steekproefsgewijs in actie komt. Van Unnik: ‘De opsporing van personen die zich bezighouden met verdovende middelen moet een heel hoge prioriteit krijgen.’

Verdeelde reacties

In de Tweede Kamer wordt verdeeld gereageerd op het pleidooi van het OM. CDA’er Van Dam staat niet afwijzend tegenover het opheffen van het briefgeheim op pakketten. ‘Ik vind het de moeite waard om te kijken of we hiermee het werk van de politie en OM makkelijker kunnen maken’, aldus Van Dam.

D66 blijft erbij dat dat post niet zomaar kan worden geopend. ‘Een rechter toetst nu of een gesloten pakket opengemaakt mag worden of niet en dat moeten we zo houden’, aldus D66’er Groothuizen.