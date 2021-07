Om peperdure Messi te houden moet Barcelona de regels overtreden. Staat de bond dat toe?

Lionel Messi aan de bal tijdens de wedstrijd tegen Celta de Vigo. Beeld Getty Images

Volgens het Catalaanse dagblad Sport moet vrijdag de sleutel naar een oplossing worden gevonden, hoogstpersoonlijk spreken de voorzitters van Barcelona en de Spaanse voetbalcompetitie La Liga elkaar dan in Madrid. Respectievelijk Joan Laporta en Javier Tebas hebben een gemeenschappelijk doel: Lionel Messi in Spanje houden. Maar daarvoor zal Barcelona creatief moeten boekhouden, en precies daarvan heeft de Spaanse voetbalcompetitie genoeg. Tegelijkertijd zou een vertrek uit Spanje ook nadelig uitpakken voor de aantrekkelijkheid van de gehele competitie.

De 34-jarige Messi, algemeen beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden, is nu met Argentinië actief op de Copa América, het Zuid-Amerikaanse equivalent van het EK. Sinds 1 juli is hij formeel clubloos, na een onafgebroken dienstverband bij Barcelona van meer dan twintig jaar. De afgelopen jaren heeft hij een wispelturige relatie met het clubbestuur. Een verlenging van zijn contract was daarom lange tijd onwaarschijnlijk, maar onder de nieuwe voorzitter Laporta lijkt het toch goed te komen.

Toch is er nog een aantal obstakels, waarvan eentje onoverkomelijk lijkt: volgens de regels van de Spaanse voetbalbond kan Barcelona Messi niet betalen.

Hoeveel de Argentijn wil verdienen, is niet bekend. Wel blijkt uit gelekte documenten door Football Leaks dat Messi de afgelopen vier jaar voor minimaal 71 miljoen per jaar in de boeken stond. Met bonussen kon dat het bedrag zelfs oplopen tot honderd miljoen. Daarmee drukte de Argentijn zwaar op de loonkosten van Barcelona. Te zwaar, volgens de nieuwe regels van de Spaanse voetbalbond.

Met name de clubs Barcelona, Real Madrid en Valencia blonken de laatste decennia niet uit in schuldenvrije boekhouding. Door de risico’s van de coronacrisis was meer regulering noodzakelijk, vond competitievoorzitter Tebas vorig jaar. La Liga bepaalde dat clubs niet meer geld mochten uitgeven aan salarissen en transfers dan er aan algehele inkomsten binnenkwam. Vooral Barcelona kwam door die regeling in het nauw.

Vorig seizoen mocht de club 380 miljoen aan voetbalgerelateerde zaken spenderen. Daardoor waren transfers lastig. Zo wilde Ronald Koeman tot twee keer toe de Nederlandse aanvaller Memphis Depay aan de selectie toevoegen, maar beide keren was Barcelona niet in staat de gevraagde transfervergoeding voor hem neer te leggen. Ook ging de spelersgroep na zeer moeizame onderhandeling akkoord met een salarisverlaging. Dat bespaarde het bestuur 172 miljoen euro.

Dit seizoen moet Barcelona nog eens 100 miljoen minder uitgeven aan salarissen en transfers. Daardoor beperkt de club zich weer voornamelijk tot aankopen waarvoor hij geen vergoeding betaalt. De zomeraanwinsten tot dusver: Sergio Agüero, Eric García en alsnog Memphis Depay, die stuk voor stuk uit hun contract liepen bij hun vorige werkgevers.

Corona

Volgens het bestuur zijn de problemen vooral te wijten aan de coronapandemie, waardoor minder toeristen de club bezoeken. Liefst 300 miljoen per jaar lopen de Catalanen daardoor mis, zei voorzitter Laporta deze week. Barcelona staat erom bekend veel toeristen naar het stadion te trekken, deels door de populariteit van Messi. Ook de roemruchte geschiedenis speelt mee: het clubmuseum leverde voor de pandemie bijvoorbeeld een kleine zestig miljoen per jaar op.

Maar door alle schuld bij de coronacrisis te leggen, verbloemt de club zijn eigen aandeel in de financiële malaise. Barcelona bezit een exorbitant salarishuis, een aandenken aan de periode onder de voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu. Niet overtuigend presterende spelers als Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho hebben megacontracten, net als routiniers uit het gouden tijdperk: Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba en Messi.

Beeld Getty Images

‘Alles ligt op schema, maar we blijven zitten met het thema ‘fair play’’, zei Laporta donderdag dan ook over de kansen op een contractverlenging van Messi, tegen radiozender Onda Cero. Met ‘fair play’ wordt gedoeld op de regelgeving van de Spaanse competitie.

Laporta wilde de statuten omzeilen door Messi een langdurig contract aan te bieden, waarin hij na zijn tijd als voetballer bij Barcelona als ‘ambassadeur’ werd doorbetaald. Dan verdiende hij de komende jaargangen een waardig salaris, alleen uitgekeerd over een langere periode. De competitie keurde dit voorstel af. ‘Als Messi blijft, moet Barcelona op een andere manier snijden in de kosten’, stelde Tebas.

Superster

De competitievoorzitter wil de regels niet ‘ad hoc aanpassen’ om Barcelona te helpen. Toch heeft hij alles te verliezen bij een te stugge opstelling. Als Messi Barcelona verlaat, verliest de Spaanse competitie haar grootste blikvanger. En het wemelt in Spanje al niet van de supersterren, nadat recent ook spelers als Cristiano Ronaldo, Neymar en deze zomer Sergio Ramos naar buitenlandse clubs verkasten. Met andere woorden: Tebas zet de marktwaarde van zijn eigen product op het spel.

Ondertussen geven ploegen uit andere landen alweer rijkelijk geld uit. Donderdag werd de eerste transferklapper van de zomer bekend gemaakt: Manchester United neemt Jadon Sancho voor 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Laporta zal beargumenteren dat Barcelona niet kan achterblijven.

De Barcelona-voorzitter hoopt op flexibiliteit van Tebas, maar de vraag is of de competitiebaas daarin meegaat. Op de lange termijn is de Spaanse competitie toch vooral gebaat bij een gezond Barcelona, niet een club waar een faillissement bij een beetje crisis boven het hoofd hangt.