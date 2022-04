Om opvangplekken te regelen voor vluchtelingen praat de staatssecretaris zich ‘de blaren op de tong’

Staatssecretaris Eric van der Burg op werkbezoek bij het azc in Velp op 7 april. Beeld Marcel van den Berg voor de Volkskrant

Op bezoek in het asielzoekerscentrum in Grave neemt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) een kijkje in de behuizing van de uit Georgië gevluchte Herakli en zijn gezin. Ze wonen gevieren in een zogenoemde Barli, een van de prefab gezinswoningen op het terrein van het azc dat voorheen was gevestigd in de aanpalende Generaal de Bons-kazerne.

Herakli is zes jaar geleden gevlucht voor de Russen en heeft sinds kort een verblijfsstatus. Van der Burg komt hier een van de grote problemen uit de asielopvang onder ogen: het niet doorstromen van statushouders uit de azc’s. Van de ruim 37 duizend, deels tijdelijke opvangplekken in Nederland worden er 13 duizend bezet gehouden door erkende vluchtelingen die wachten op een huis.

De gemeente Land van Cuijk, waaronder Grave sinds dit jaar valt, heeft Herakli toegestaan een woning in het naburige Mill te weigeren. Hij wil graag in Grave blijven, omdat hij hier al is geworteld, vertelt Herakli in goed Nederlands. De gemeente heeft hem beloofd zo snel mogelijk met een alternatief te komen.

Precies dat vroeg Van der Burg vorige week ook aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vooral om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten: probeer samen met gemeenten statushouders alvast onder te brengen in de gemeente waar zij straks gaan wonen, bijvoorbeeld in hotels of recreatieparken. Het Rijk geeft daarvoor een vergoeding, en het zou ruimte maken in de azc’s.

Hoed in de hand

Van der Burg (56) is als oud-wethouder van Amsterdam en voormalig senator goed op de hoogte van het weerbarstige asieldossier, maar de opvangproblematiek is nu nog nijpender dan toen hij in januari aantrad. De bewindsman gaat de laatste weken ‘met de hoed in de hand’ het land door om opvangplekken te regelen, zei hij in de Tweede Kamer. Het einde van corona en het wegvallen van de reisbeperkingen maken dat het aantal asielaanvragen (nieuw, herhaald en nareizigers) weer snel oploopt, tot inmiddels duizend per week. Daar kwam de oorlog in Oekraïne bij.

Voor de Oekraïners is inmiddels bestaand ‘noodrecht’ in werking getreden, de Wet verplaatsing bevolking, omdat de grote toestroom van deze groep ontheemden (nu 24 duizend) als ‘buitengewone omstandigheid’ is aangemerkt. Een hoge ambtenaar van Van der Burg zei dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamer dat ook naar scenario’s met 100 tot 150 duizend Oekraïners in Nederland wordt gekeken: ‘Daar willen we op voorbereid zijn.’

Bovendien heeft Van der Burg de Kamer laten weten, in antwoord op een verzoek van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s, dat hij onderzoekt of als ‘uiterst redmiddel’ dwang ook een oplossing kan zijn voor de asielopvang. Zelf is hij een voorstander van vrijwilligheid: hij praat zich ‘de blaren op de tong’ om burgemeesters en wethouders te overtuigen om opvangplekken te regelen.

‘Ik vind dat de beste oplossing’, zegt Van der Burg na een rondleiding in Grave, dat al sinds 1997 asielzoekers opvangt. ‘Dit azc bestaat 25 jaar. De continuïteit is goed voor zowel de bewoners als de medewerkers. Het COA kan daardoor investeren in extra voorzieningen. Ik ga voor de verleiding.’ Maar hij ziet ook dat een flink aantal gemeenten niet wil, vooral door de problemen die alleenstaande minderjarigen uit ‘veilige landen’ veroorzaken. In Land van Cuijk leidde dat tot de aanstaande sluiting van een ander azc, in Overloon. De buurt heeft genoeg van de overlast.

U onderzoekt de mogelijkheid van meer doorzettingsmacht. Waar denkt u aan?

‘Dat zou bijvoorbeeld een nieuwe wet zijn, die gemeenten verplicht opvang te bieden. Omdat we al provinciale regietafels hebben, zou dat op provinciaal niveau kunnen worden geregeld. Bijvoorbeeld door te zeggen: elke provincie is verantwoordelijk voor drieduizend opvangplekken. Provincies kunnen die dan over gemeenten verdelen.’

U zei eerder: een spoedwet vind ik een blamage, een nederlaag. En toch onderzoekt u die nu.

‘Omdat de veiligheidsregio’s en de commissarissen van de koning erom hebben gevraagd. Ik kan geen aanwijzing geven, we hebben nergens in Nederland een ruimte zonder gemeente waarvan je kan zeggen: hier mag de staatssecretaris het regelen.’

U zei in de Kamer: er zit een gat in de wet. Ik ben landelijk verantwoordelijk voor asielopvang, maar ik heb niks in handen om het af te te dwingen.

‘Ja, klopt. Een spoedwet zou dat gat kunnen dichten.’

U bent er huiverig voor, maar zou er ook mee geholpen zijn.

‘Ja. Maar voorlopig blijf ik vooral bezig met bellen, appen en langsrijden.’

Van de samenleving wordt een grote inspanning gevraagd, terwijl grofweg tweederde van de asielaanvragen tot een afwijzing leidt. Dan is twijfel aan de oprechtheid van motieven toch begrijpelijk?

‘Ja, maar dat neemt niet weg dat iedereen die hiernaartoe komt dat doet in een oprechte poging om er beter van te worden. Mensensmokkelaars zetten mensen in Ter Apel af, terwijl dat niet hun specifieke reisdoel was. Ze zeggen: we brengen je naar Nederland of Duitsland, want daar maak je de meeste kans. En dan zeggen wij: u bent hier niet om veiligheidsredenen, maar om economische redenen, en dat kan niet.’

U hebt een wat ander vocabulaire geïntroduceerd in het asieldebat. U wilt het niet over ‘gelukszoekers’ hebben, niet over ‘stromen’ en niet over ‘streng maar rechtvaardig’.

‘Als je het hebt over overlastgevers, dan moet je streng zijn. Als het gaat om uitgeprocedeerden, dan moet je streng zijn. Maar voor mensen die hier terecht naartoe komen, moeten we rechtvaardig zijn. En dat moeten we eerst vaststellen met elkaar. De druk die dat op de samenleving legt, moeten we zo dragelijk mogelijk maken. Vandaar mijn beroep op verantwoordelijkheid nemen.’

U bent ook de VVD’er van de gevleugelde uitspraak, in Amsterdam: ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter.’ Dat klinkt anders dan uw voorgangers.

‘Ook dat ging over verantwoordelijkheid nemen. In Amsterdam is het draagvlak voor opvang groot. En er is genoeg geld, want dat kan ook een ding zijn. Gemeenteraad en bevolking waren het helemaal eens. Bovendien: in Amsterdam vallen duizend extra asielzoekers helemaal niet op, want er wonen al 900 duizend mensen.’

Betekent uw woordgebruik ook dat u een ander asielbeleid voorstaat?

‘Nee. Het uitgangspunt is goed: zij die vluchten voor vervolging, oorlog of geweld moeten opvang kunnen krijgen. In deze regeerperiode maken we de sprong van vijfhonderd uitgenodigde vluchtelingen naar negenhonderd per jaar. Die komen via de UNHCR en daarvan staat niet ter discussie dat ze vluchteling zijn. Dat zie ik het liefst. Dat is het verschil met die ruim dertigduizend die hier gewoon naartoe komen en van wie meer dan de helft niet mag blijven. Die groep proberen wij, liefst op Europees niveau, terug te dringen.

‘Je moet niet op basis van mensensmokkel hiernaartoe komen. Van de mensen die in Ter Apel aankomen, heeft het overgrote deel zich nergens in Europa geregistreerd, terwijl ze in veel landen zijn geweest. Dat betekent dat er gaten in de grenscontrole aan de randen van Europa zitten. Blijkbaar zijn ze binnengekomen zonder dat ze in land X of Y zijn staande gehouden met de vraag: wie bent u? Dat moeten we verminderen. De Europese grensbescherming moet beter.’

Wat is tot nu toe uw ervaring in Europa?

‘Op dit moment is Europa maar met een ding bezig en dat is de oorlog. Logisch.’

En in Hongarije is Viktor Orbán ruim herkozen...

‘Ja, dat zal niet helpen om solidair iets binnen Europa te regelen.’

Dus van een Europees ‘migratiepact’ moeten we voorlopig niets verwachten?

‘Dat zal in elk geval in een heel, heel, heel langzaam tempo gaan. Ik zie wel, nu in Polen bijvoorbeeld, dat deze landen vasthouden aan hun opstelling dat zij geen herverdeling willen van vluchtelingen over Europa. Dat vragen ze nog steeds niet. Het gevolg is dat ze er nu 2,5 miljoen in eigen land hebben. Wat dat betreft zijn ze wel consequent.’