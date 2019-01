OM onderzoekt mogelijke omkoping bij gronddeal NS

Inspectie langs het spoor met de CEO Pier Eringa van Pro Rail langs de spoorlijn Hilversum - Amsterdam. Beeld Raymond Rutting/De Volkskrant

In december werd bekend dat ProRail in 2017 en 2018 miljoenen heeft betaald voor gronden langs het spoor die de spoorbeheerder eerder voor een fractie van dat bedrag had kunnen krijgen van de NS. De NS bood in 2010 en 2014 percelen ter verkoop aan ProRail aan, maar die dacht dat de gronden nutteloos waren. De grond werd gekocht door bedrijven RailSide en Bakkhe Vastgoed.

ProRail bleek de grond later toch nodig te hebben voor spoorwegovergangen, bruggen en anti-zelfmoordhekken. De twee vastgoedhandelaren speelde handig in op de noodzaak van ProRail. Bij de eerste deal in 2017 ving het bedrijf RailSide 18 miljoen euro voor de stroken langs het spoor. Bij een tweede deal in 2018 betaalde ProRail 15 miljoen euro aan Bakkhe Vastgoed. De transactie tussen de NS en Bakkhe Vastgoed wordt nu onderzocht door het OM, omdat het vastgoedbedrijf mogelijk met voorkennis heeft gehandeld bij de aankoop van de grond.

ProRail-topman Pier Eringa sprak vorige week op Radio 1 van een ‘heel pijnlijk dossier’ en zegt dat intern wordt onderzocht wat er bij de gronddeals is misgegaan. De Tweede Kamer heeft om opheldering gevraagd.

