OM onderzoekt mogelijke fraude bij omstreden gronddeal NS

In 2010 en 2014 heeft de NS grote hoeveelheden versnipperde grond langs de spoorlijnen verkocht aan twee verschillende vastgoedondernemers. De ondernemers hoefden daar niets voor te betalen, kregen zelfs miljoenen mee, maar hadden ook een onderhoudsplicht.

Het OM vermoedt dat iemand die nauw betrokken was bij de eerste deal in 2010, ook betrokken is geweest en advies heeft gegeven bij de tweede deal. De tweede vastgoedondernemer zou in dat geval met voorkennis ofwel niet-ambtelijke omkoping de aanbesteding in 2014 hebben gewonnen. ‘We onderzoeken of er sprake is geweest van voorkennis’, aldus de woordvoerder van het functioneel parket.

De grondverkopen aan de vastgoedondernemers voor praktisch nul euro zijn zeer omstreden, omdat spoorbeheerder ProRail die stroken grond later weer voor veel geld moest terugkopen. Eind vorig jaar onthulde het AD dat ProRail in 2017 en 2018 miljoenen heeft betaald voor gronden langs het spoor die de spoorbeheerder eerder voor een fractie van dat bedrag had kunnen krijgen van de NS.

De NS bood in 2010 en 2014 percelen ter verkoop aan ProRail aan, maar die dacht dat de gronden nutteloos waren. De grond werd gekocht door de vastgoedbedrijven RailSide en Bakkhe Vastgoed.

ProRail bleek de grond later toch nodig te hebben voor spoorwegovergangen, bruggen en anti-zelfmoordhekken. De twee vastgoedhandelaren speelde handig in op de noodzaak van ProRail. Bij de eerste deal in 2017 ving het bedrijf RailSide 18 miljoen euro voor de stroken langs het spoor. Bij een tweede deal in 2018 betaalde ProRail 15 miljoen euro aan Bakkhe Vastgoed.

De transactie tussen de NS en Bakkhe Vastgoed wordt nu onderzocht door het OM, omdat het vastgoedbedrijf mogelijk met voorkennis heeft gehandeld bij de aankoop van de grond. Het functioneel parket wil verder geen bijzonderheden geven over het onderzoek.

ProRail-topman Pier Eringa sprak vorige week op Radio 1 van een ‘heel pijnlijk dossier’ en zegt dat intern wordt onderzocht wat er bij de gronddeals is misgegaan. De Tweede Kamer heeft om opheldering gevraagd.

