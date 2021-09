OM onderzoekt mogelijke discriminatie homoseksuele leerlingen op reformatorische scholen

Exterieur van de reformatorische school Gomarus in Gorinchem. Leerlingen zouden hier zijn gedwongen hun homoseksualiteit aan hun ouders bekend te maken. Beeld ANP

Dat schrijft demissionair minister Slob (Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De reformatorische scholengroep met middelbare scholen in Zaltbommel en Gorinchem raakte in maart van dit jaar in opspraak na een publicatie van NRC. De krant interviewde homoseksuele oud-leerlingen van de scholen en concludeerde dat de scholen geen veilige omgeving voor hen zijn geweest.

Zo waren ze op school uitgescholden en zou een docent homoseksualiteit een psychische ziekte hebben genoemd. Homoseksualiteit is een ‘gruwel in de ogen van God’, zo moesten zij lezen in hun schoolboeken. Drie leerlingen waren door leidinggevenden van hun school bovendien gedwongen hun geaardheid te openbaren, ook aan hun ouders.

De Inspectie van het Onderwijs deed vervolgens onderzoek naar de scholengroep. Gomarus probeerde publicatie van het onderzoeksrapport tevergeefs tegen te houden. In het rapport concludeert de inspectie dat homoseksuele leerlingen inderdaad anders worden behandeld dan heteroseksuele leerlingen.

Het bestuur en de schoolleiding hebben volgens de inspectie ‘onvoldoende oog voor de veiligheid van leerlingen die in denken of doen afwijken van wat algemeen gangbaar is. Dat betekent dat het bestuur in onvoldoende mate zorgt voor de sociale veiligheid van alle leerlingen’, aldus het inspectierapport.

Strafbaar feit

Het rapport verscheen op 7 september, een dag later deed de inspectie aangifte van discriminatie, schrijft Slob in de Kamerbrief. Leerlingen worden volgens de Onderwijsinspectie ongelijk en nadelig behandeld op basis van hun seksuele oriëntatie en dat zou een strafbaar feit zijn. Het OM onderzoekt de aangifte. In januari 2022 zal de Onderwijsinspectie nogmaals onderzoek doen op de scholen van Gomarus, om te controleren of de sociale veiligheid is verbeterd.

De minister schrijft een aantal van de leerlingen te hebben gesproken. ‘Het vergt moed om in de openbaarheid te treden met een persoonlijk verhaal over dergelijke traumatische ervaringen. Zij hebben hiermee laten zien hoe lastig het is om als lhbti-leerling op te groeien in een omgeving waar jouw genderidentiteit en seksuele oriëntatie niet altijd geaccepteerd worden’, schrijft de minister van ChristenUnie-huize. Hij noemt de bevindingen van de inspectie dan ook ‘ernstig en zorgwekkend’.