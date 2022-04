OM legt beslag op 11,5 miljoen euro van Van Lienden en compagnons, verdenking uitgebreid naar verduistering

Beeld ANP / Robin Utrecht

De beslaglegging is een eerste poging om te voorkomen dat de ex-bestuurders van Hulptroepen Alliantie het geld wegsluizen. De rechtbank in Amsterdam besloot donderdag al om Van Lienden en zijn partner Bernd Damme voorlopig uit het bestuur te zetten van de stichting. Camille van Gestel, de derde compagnon, was eerder zelf al opgestapt uit het bestuur van de stichting. Hij wordt eveneens verdacht van verduistering en oplichting.

‘Om niet’

De stichting Hulptroepen Alliantie vormt de spil in de mondkapjeshandel van Van Lienden en consorten. De drie mannen beweerden via die stichting ‘om niet’ beschermingsmiddelen voor ‘de helden van de zorg’ veilig te stellen. Ex-medewerkers en zakelijke partners, zoals Coolblue en Randstad, wisten niet dat Van Lienden en zijn compagnons ondertussen in het geheim grote orders op naam lieten zetten van hun eigen bedrijfje, Relief Goods Alliance. Zo verdienden ze miljoenen euro’s, onder andere aan deals met het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het is niet duidelijk waarom er ‘slechts’ beslag is gelegd op 11,5 miljoen euro. De drie mannen verdienden alleen al aan de deal met VWS zo’n 20 miljoen euro netto. Vast staat wel dat een deel van het geld al is uitgegeven, onder andere aan het aflossen van een hypotheek en de aankoop van een woning.

Bv van van Lienden en partners

De zaak tegen Van Lienden en compagnons is met de beslaglegging in een stroomversnelling gekomen. De drie mannen worden er in de civielrechtelijke zaak van verdacht dat ze misbruik hebben gemaakt van hun positie door orders ‘te onttrekken’ aan de stichting en onder te brengen bij hun eigen bedrijfje. Meerdere afnemers dachten zaken te doen met de non-profit stichting, maar boekten hun orders in werkelijkheid bij het bv-tje van Van Lienden en zijn partners.

In het strafrechtelijk onderzoek worden Van Lienden, Damme en Van Gestel nu niet alleen meer verdacht van oplichting, maar ook van verduistering. Dat maakt ook de positie van VWS precair. Het ministerie beweert ervan op de hoogte te zijn geweest dat Van Lienden en zijn compagnons een eigen bedrijfje inzetten voor de megaorder van 100 miljoen euro van VWS. Op die manier konden ze alle winst voor zichzelf houden.

Het department ondernam vervolgens niets toen Van Lienden richting de buitenwereld bleef volhouden ‘om niet’ te werken. Op die manier kon hij zijn partners en medewerkers in het ongewisse laten. Volgens VWS was dat de verantwoordelijkheid van de drie mannen. De overheid zou alleen geïnteresseerd zijn geweest in de mondmaskers. Uiteindelijk werden die voor een groot deel afgekeurd en opgeslagen in magazijnen.