OM in hoger beroep tegen zeven verdachten in Mallorca-zaak

Rechtbanktekening van de negen verdachten in de Mallorcazaak, die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer. Beeld ANP

Twee weken geleden toonde het OM zich nog ‘tevreden’ met de gerechtelijke uitspraak. De rechtbank in Lelystad had vijf verdachten aanzienlijk zwaardere straffen opgelegd dan het OM had geëist. Alleen de straf van de drie hoofdverdachten viel lager uit dan de eis. Volgens de rechter was niet vast te stellen welke verdachte precies welke verwondingen aan het hoofd van de 27-jarige Carlo Heuvelman had veroorzaakt.

Dat de rechter alleen hoofdverdachte Sanil B. schuldig bevond aan doodslag op Heuvelman, is voor het OM reden om toch in beroep te gaan. De rechter vermoedde wel dat enkele vrienden van B. ook verantwoordelijk waren voor Heuvelmans dood, maar kon niet vaststellen wie. Het OM hoopt dat nieuwe verklaringen of bewijs daarover alsnog duidelijkheid kunnen geven.

Ook het feit dat de straf voor B. lager uitviel dan de strafeis is voor het OM reden om hoger beroep in te stellen. Het OM had een gevangenisstraf van 10 jaar geëist, maar de rechter haalde daar drie jaar van af.

In de zaken van twee verdachten legt het OM zich wel bij de gerechtelijke uitspraak neer. Een van hen werd niet vervolgd voor betrokkenheid bij het geweld dat Heuvelman het leven kostte, maar bij een vechtpartij eerder op de avond. Tegen de andere jongen had het OM al om vrijspraak gevraagd.

Sanil B. kondigde een paar dagen na de uitspraak via zijn advocaat al aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. Kort daarna volgden twee andere jongens zijn voorbeeld.