OM in de fout in zaak tegen advocaat Weski: gevoelige informatie verspreid die geheim had moeten blijven

Inez Weski in december op weg naar de zwaar beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp voor een zitting in het Marengo-proces. Ze was op dat moment de advocaat van hoofdverdachte Ridouan T. Beeld Joris van Gennip

Peter Hanenberg, de Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten, laat desgevraagd weten geschokt te zijn. ‘Ik had verwacht dat in deze zaak de grootst mogelijke zorgvuldigheid zou worden betracht, maar die hoop is nu al vervlogen.’ Het verschoningsrecht houdt onder meer in dat advocaten met hun cliënten in vertrouwen kunnen overleggen; advocaten mogen die informatie niet met derden delen en justitie mag die gesprekken niet afluisteren of zomaar beslag leggen op verslagen van die gesprekken.

Strafpleiter Inez Weski was jarenlang de advocaat van Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, dat draait om een lange reeks liquidaties. Eind april werd Weski gearresteerd, ze wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens het OM speelde Weski informatie van haar – inmiddels voormalige – cliënt, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, door naar contacten in de buitenwereld.

Tijdens de huiszoeking in Weski’s kantoor en huis werden documenten en gegevensdragers in beslag genomen, met daarop ook informatie over Weski’s cliënten. ‘Dat gebeurde op dat moment heel zorgvuldig’, aldus Hanenberg, die erbij was. ‘Er was een apart team dat de geheimhoudersstukken doorzocht, onder leiding van twee rechters-commissarissen.’

OM al eerder op de vingers getikt

Toch sprak Hanenberg, die als deken toezicht houdt op Rotterdamse advocaten, samen met zijn collega’s al meteen zijn zorg uit dat er niet kon worden gegarandeerd dat er geen inbreuk zou worden gemaakt op het voor advocaten zo belangrijke verschoningsrecht. Eerder dit jaar werd het OM al eens door de rechter op de vingers getikt wegens het schenden van het verschoningsrecht in een andere zaak. De betrokken officieren hadden in die zaak, in strijd met de wet, vertrouwelijke mails tussen advocaten en hun cliënten gelezen. ‘Ik hoopte toen nog dat dat iets eenmaligs was.’

Volgens Hanenberg is nu maar weer gebleken hoe kwetsbaar het systeem is. Tijdens een zitting bij het Haagse gerechtshof bleek vorige week dat de zogenoemde ‘geheimhoudersofficier’ van het OM een proces-verbaal had gestuurd naar de zaaksofficier van het onderzoek tegen Inez Weski. ‘Deze informatie had de geheimhoudersofficier nooit mogen delen, ze werd ook teruggefloten door de rechter-commissaris’, aldus Hanenberg.

Het OM erkent te zijn teruggefloten door de rechter-commissaris. Maar, benadrukt een woordvoerder, er zijn geen inhoudelijke documenten, zoals bijvoorbeeld communicatie tussen advocaat en cliënt, ontvangen of verspreid. ‘Bij de doorzoeking op het kantoor van Weski heeft de rechter-commissaris een proces-verbaal opgemaakt van welke stukken er zijn aangetroffen, en of die documenten onder het verschoningsrecht vallen’, aldus de woordvoerder.

Stukken vernietigd

‘Dat proces-verbaal is, zonder de inhoudelijke stukken, binnen het OM met een aantal collega’s gedeeld. Maar in het proces-verbaal stonden dingen die volgens de rechter-commissaris onder de geheimhouding vallen’, aldus de OM-woordvoerder. ‘Toen wij dat hoorden, hebben we binnen het OM die stukken meteen vernietigd.’

Hanenberg vindt dat de fout duidelijk maakt dat dergelijke ‘informatie niet veilig is bij het OM. Ik hoop dat de dossiers en gegevensdragers van mevrouw Weski voortaan onder het toeziend oog van de rechter-commissaris worden doorzocht, en dat de procedure vanaf nu wel zorgvuldig zal worden doorlopen.’

De advocaat van Inez Weski laat weten niet te willen reageren op de berichtgeving.