OM in beroep tegen vrijlaten verpleegkundige die verdacht wordt van betrokkenheid dood patiënten

Het Wilhelmina Ziekenhuis, waar de verdachte tijdens de pandemie als longverpleegkundige op de covidafdeling werkte. Beeld Harry Cock

De 31-jarige man heeft volgens het OM als verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen medische handelingen uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij werd in april aangehouden.

Het OM wil het voorarrest van de man, die nog steeds verdachte is, met zestig dagen verlengen. De raadkamer in Assen oordeelde vorige week dat de verdenkingen tegen de man niet sterk genoeg zijn om dat te doen. Hij kwam vorige week donderdag vrij. Daar is het OM niet mee eens, het vecht de beslissing aan bij het hof in Leeuwarden. Wanneer het hof het beroep behandelt, is nog niet bekend.

In gesprekken met hulpverleners van de GGZ Drenthe zou de verdachte volgens het OM meerdere malen hebben verteld dat hij in het ziekenhuis de levens van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. Zijn advocaten lieten vorige week onder meer aan de Volkskrant nog weten dat hun cliënt ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd en dat hij meewerkt aan het onderzoek.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die meerdere families bijstaat van mogelijke slachtoffers, zegt tegen het ANP te hopen dat er snel meer duidelijkheid komt voor zijn cliënten: ‘De afgelopen periode is heel zwaar geweest voor de verschillende cliënten. De onzekerheid over wat er met hun dierbare familielid is gebeurd vreet aan hen.’