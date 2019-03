OM houdt ‘ernstig rekening’ met terroristisch motief bij schietpartij Utrecht

Bij het schietincident kwamen drie mensen om het leven. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht, meldt de politie. Ook raakten drie mensen zwaargewond. Onder hen zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 74-jarige man uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein. Nog eens vier mensen raakten, door de hectiek die na het schieten ontstond, lichtgewond.

Het OM laat weten dat er tot nu toe geen enkele relatie bestaat tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers van de schietpartij.

Alle drie verdachten zitten volgens de politie nog vast. Eerder zei de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen nog in het NOS Radio 1 Journaal dat alleen de hoofdverdachte nog vastzit. Dit blijkt dus niet te kloppen. De twee andere verdachten zijn twee mannen van 23 en 27 jaar. Het zijn broers van elkaar, maar geen familie van de hoofdverdachte, zegt een advocaat van een van hen tegen de NOS.

Tijdens de aanhouding van de hoofdverdachte maandagavond in een woning in Utrecht heeft de politie een vuurwapen gevonden. Maandag en in de nacht van maandag op dinsdag zijn op verschillende plekken in Utrecht en andere plaatsen woningen doorzocht.

Rouw

De moordpartij in Utrecht heeft het land in rouw gedompeld. Vlaggen op overheidsgebouwen hangen vandaag halfstok voor de slachtoffers. Bij de opstaphalte op het 24 Oktoberplein (waar de schietpartij plaatsvond) zijn dinsdagochtend de eerste bloemen neergelegd.

De instructies voor de vlaggen zijn uitgegaan naar gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. De koninklijk standaard op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt dinsdag voorzien van een zwarte wimpel ten teken van rouw.

Een van de slachtoffers van de schietpartij is een jeugdtrainer van sportvereniging C.O.V. DESTO. De sportvereniging heeft dit maandagavond op de website van de vereniging bekendgemaakt. Rinke Terpstra was getrouwd en vader van drie kinderen. ‘Iedereen is vol ongeloof, diep geschokt’, zegt DESTO-voorzitter Frits Veldhuis tegen de NOS. ‘We zijn kapot van het geheel.’

De gemeente Utrecht voert met betrokkenen overleg over de vraag of en in welke vorm een herdenking moet plaatsvinden. Daarover is nog niets besloten.