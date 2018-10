OM: Haagse steker Malek F. was geradicaliseerd en had 'extremistische ideeën'

De man die op Bevrijdingsdag in Den Haag drie mensen neerstak, was geradicaliseerd en had ‘extremistische ideeën’. Spijt van zijn daden heeft de 32-jarige Malek F. niet, behalve van het feit dat een van de slachtoffers net als hij een moslim is. Dat stelde het Openbaar Ministerie maandag bij een proforma-zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De politie arresteert Malek F. Foto anp

Volgens het OM ziet F. zijn daad als een daad van God. ‘Beschouw mij als een soldaat van God’, zou hij in afgeluisterde gesprekken tegen zijn broer en moeder hebben gezegd.

Volgens hem verplicht de jihad alle moslims om christenen en joden te doden. Zij zijn volgens hem ‘kuffar’, ongelovigen, en daarom is het ‘halal’ om ze ‘af te slachten’. Als zijn moeder het zielig zegt te vinden voor de zwaargewond geraakte slachtoffers, zegt F.: ‘Dat God ze moge vervloeken.’

Paspoort

Al bij de vorige zitting in juli werd duidelijk dat F., een uit Syrië, gevluchte Palestijn, aan de hand van zijn geloof steeds fellere opvattingen over niet-moslims ontwikkelde. Toen de politie tijdens een verhoor wilde weten of hij een afkeer van Nederland en de Nederlandse nationaliteit heeft, antwoordde hij ‘dat dat zo is geworden’. Later kwam hij daarop terug; volgens het OM uit strategische overwegingen. Al benadrukte de officier van justitie maandag dat zijn Nederlandse paspoort thuis werd aangetroffen met zijn schoenen erop. ‘Dat was voor hem niks meer waard.’

Volgens het OM is er een kans dat F. opnieuw in de fout gaat. ‘Uit gesprekken blijkt dat hij nog steeds een enorme boosheid in zich heeft.’ Zo vindt hij dat de ongelovigen en hij ‘quitte staan’ sinds hij rond de Haagse Hogeschool op willekeurige terrasbezoekers en passanten begon in te steken.

Volgens advocaat Job Knoester is er geen sprake van terrorisme en was F. ‘psychisch uit balans’ op 5 mei. ‘Zoiets stopt niet als je wordt aangehouden.’ Dat verklaart volgens de raadsman waarom F. in gesprek met zijn broer en moeder radicale uitspraken deed.

Religieuze psychose

Een deskundige van GGZ-instelling Paranassia, waar hij werd opgenomen nadat hij in februari zijn huisraad op straat had gegooid, concludeerde dat F. leed aan een ‘religieuze psychose’. Deskundigen van de gemeenten hebben volgens Knoester geen tekenen van radicalisering gezien.

Medio april, als de inhoudelijke behandeling van de zaak waarschijnlijk begint, moet blijken hoe sterk de argumenten van het OM staan om Malek F. voor terrorisme te kunnen bestraffen. Er is geen bewijs dat hij banden heeft met een extremistische groepering als IS. Wel heeft hij in gesprek met islamdeskundigen zijn steun uitgesproken voor Jabhat al-Nusra, een terreurgroepering die actief is in Syrië. ‘Maar in Nederland is het niet strafbaar om te zeggen dat je een groepering als IS steunt’, aldus het OM.

Duivelaanbidders

F. kwam als in Syrië geboren Palestijn naar Nederland. Lange tijd waren er geen problemen met hem en had hij meerdere baantjes. Maar nadat zijn vader omkwam toen hij naar Nederland probeerde te vluchten, zou er bij hem iets zijn geknapt. Sinds december vorig jaar veranderde zijn gedrag en leed hij meer en meer aan waanideeën. Zo was hij bang dat duivelaanbidders hem ontvoerden naar hun kerk in Den Haag, de Nieuwe Kerk tegenover het stadhuis. Ook zouden ze vieze oorstokjes bij hem thuis achterlaten en zijn familie met de dood bedreigen.

Op 3 mei klopte hij met een mes in zijn hand aan bij de Nieuwe Kerk. ‘Als ik kon, was ik naar binnen gegaan om iemand te doden’, zo verklaarde hij later bij de politie. Er deed niemand open, waarop F. twee dagen later opdook bij het gebied rond de Haagse Hogeschool. Daar ontsnapten drie slachtoffers aan de dood, onder meer doordat F. bij een van hen het mes langs de keel had gehaald.

De moslim die F. achteraf zegt te hebben willen ontzien, is een student uit Zoetermeer die hevig bloedend naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hij werd acht keer gestoken door F. in onder meer zijn hoofd, nek, rug en arm. De advocaat van het slachtoffer, Cem Polat, zei eerder tegen de Volkskrant dat de man grote moeite heeft met de verwijzingen die F. naar de islam maakt. ‘Mijn cliënt is zelf een moslim. En het zit hem erg dwars dat de verdachte misbruik maakte van de islam en van woorden die in het dagelijks leven voor elke moslim zo belangrijk zijn.’