OM: Gökmen T. verdacht van meervoudige moord met terroristisch oogmerk

T. wordt verdacht van het schietincident 18 maart in de Utrechtse sneltram op het 24 Oktoberplein. Daarbij vielen drie doden en meerdere gewonden.

In een persbericht laat het OM weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Vooralsnog lijkt het erop dat de verdachte de slachtoffers niet kende. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat T. alleen handelde en geen hulp van anderen kreeg.

T. zal worden onderzocht door deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het is nog onduidelijk of T. alleen ‘vanuit een terroristisch motief heeft gehandeld of dat zijn handelen voortkwam vanuit persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtengoed’.

Dinsdagmiddag werd nog een 40-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of hij mogelijk een ondersteunende rol had, buiten het schietincident om.