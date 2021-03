OM: geen onderzoek naar inmenging Koninklijk Huis in zaak-Poch

Oud-piloot Julio Poch tijdens een zitting in Buenos Aires in 2012. Beeld REUTERS

Begin vorige maand concludeerde de commissie-Machielse dat het Koninklijk Huis mogelijk geprobeerd had het onderzoek naar de Transavia-piloot te beïnvloeden. Als er al sprake zou zijn van een strafbaar feit, zou dit volgens de OM-woordvoerder nu verjaard zijn. ‘Dat is de reden dat er geen nader onderzoek van de rijksrecherche volgt.’

Poch werd in 2009 op de laatste vlucht voor zijn pensioen gearresteerd op het vliegveld van Valencia. Spanje leverde Poch vervolgens uit in Argentinië, waar hij acht jaar in voorarrest zat. In november 2017 werd Poch vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvluchten tijdens het regime van de militaire junta (1976-1983), waarbij politieke gevangenen boven zee uit vliegtuigen werden geworpen.

In het rapport van de comissie-Machielse stond dat een Nederlandse vertegenwoordiger in 2007 een telefoontje had gekregen van iemand die beweerde uit de kringen rond het Koninklijk Huis te komen. De zaak was ‘zo pijnlijk voor Maxima’, zei de anonieme beller.

Volgens de commissie was het onderzoek naar Poch rond het tijdstip van het telefoontje nog slechts bij bekend een ‘gering aantal personen’ binnen het Openbaar Ministerie en de Dienst Nationale Recherche. De commissie kon echter geen nadere bevestiging krijgen van het voorval.

Naar aanleiding van het rapport wilde de Tweede Kamer dat de Rijksrecherche een onderzoek zou instellen naar een mogelijk lek. Een Kamermeerderheid van D66, SP, GroenLinks, PvdA, PVV en ChristenUnie vroeg demissionair premier Rutte en minister Ferd Grapperhaus van Justitie om opheldering.