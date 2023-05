OM en politierechter: bedreigen politici is onacceptabel

Politierechter Willem Donker aan het begin van de strafzaken met betrekking tot bedreigingen van politici via sociale media. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het OM maakte voor de zitting bekend dat zich vorig jaar een recordaantal politici bij de politie heeft gemeld vanwege bedreiging en opruiing. Het ging om 1.125 gevallen, bijna tweemaal zoveel als in 2021, toen het er 588 waren. Minstens de helft van de meldingen kwam van PVV-Kamerlid Geert Wilders.

De meeste bedreigingen komen via sociale media als Twitter en Instagram, blijkt maandagmiddag tijdens de rechtszaken, die draaien om bedreigingen van tal van politici, van premier Mark Rutte (VVD) tot Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66).

‘Sterf!’

Een van de verdachten, een 39-jarige consultant in een grijs pak, schreef in 2021 op Twitter een heftig bericht aan minister van Financiën Sigrid Kaag: ‘Jij zult sterven aan mijn blote handen!’, en een boodschap aan haar en toenmalig minister van VWS Hugo de Jonge, met de passage ‘Sterf! Je bent een dief en je dient te worden geruimd’.

Hij had in die periode een alcoholverslaving, vertelt de kale, ietwat gezette man. Als hij naar de fles greep om zich te ‘ontspannen’, kwamen opgekropte frustraties eruit. De volgende ochtend zag de consultant dan vol schaamte wat hij op Twitter had gezet. Het doet hem nog steeds pijn: tijdens de zitting barst de man meermaals in huilen uit.

De consultant was niet van plan om Kaag of De Jonge iets aan te doen. Dat geldt ogenschijnlijk ook voor de andere verdachten die maandag de rechtszaal betreden: ze zijn geschrokken van wat er is gebeurd, en leggen omstandig uit dat hun berichten niet bedreigend bedoeld waren en dat ze niet beseften hoe die zouden overkomen.

Coronaverveling

Een van de verdachten vertelt dat hij op zoek was naar wat reuring, om de coronaverveling te verdrijven. Een ander was boos omdat hij zijn verstandelijk gehandicapte broertje nauwelijks kon bezoeken, door de corona-maatregelen, en reageerde dat af op politici.

Politierechter Willem Donker heeft met de verdachten te doen, met name als ze oprecht spijt betuigen. Maar, zo voegt hij daaraan toe, bijna iedereen die voor de rechter moet komen heeft spijt. Al is het maar omdat hij gepakt is.

‘Het aantal bedreigingen van politici neemt schrikbarende vormen aan’, zegt Donker tegen een nerveuze twintiger met een baardje. ‘U zit hier niet als vertegenwoordiger van iedereen die zulke berichten verstuurt. Ik kijk naar uw eigen strafzaak. Maar ik moet wel een signaal naar de samenleving geven: dat we dit soort gedrag niet accepteren.’

‘Nederlandse Breivik’

De berichten die maandag langskomen, liegen er niet om. Een 56-jarige hobbyfotograaf met een uitkering sprak op Instagram bijvoorbeeld de hoop uit dat ‘binnenkort een Nederlandse Breivik opruiming gaat houden in de nazi zwijnenstal die we kennen als het #binnenhof’. Wat hem betreft zouden ze politici als Kaag en premier Mark Rutte mogen afmaken.

Het levert hem zestig uur werkstraf op, en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De consultant met het drankprobleem – hij is naar eigen zeggen sinds drie maanden nuchter – krijgt tachtig uur werkstraf.

De zwaarste sanctie is voor een 41-jarige man die op Twitter schreef dat minister Ernst Kuipers (VWS) ‘een nekschot’ moet krijgen: hij moet een week de cel in, en krijgt er drie weken voorwaardelijk bovenop.

Trollen

Eén dader komt er met een boete van 600 euro vanaf: een 20-jarige man die zegt dat hij maar wat zat ‘te trollen’ toen hij GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht toebeet dat hij haar ‘lek zou prikken’.

‘Kamerleden en bewindslieden weten niet of zo’n bericht is geschreven door iemand die zit te trollen of dat hij echt van plan is zijn dreigement uit te voeren’, zegt de officier van justitie in reactie op dat verweer. ‘We willen niet dat politici denken: laat ik dat standpunt maar niet innemen, want dan krijg ik van alles over me heen.’

De consultant beaamt dat: ‘Als ik naar mijn berichten kijk, denk ik: hoe haal je het in je hoofd? Ik heb het democratische proces ondermijnd, terwijl mijn leven juist in het teken staat van anderen helpen. Dat spijt me echt.’