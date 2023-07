OM eist werkstraf tegen acteur Thijs Römer: ‘Ik vind dat ik wel grenzen over ben gegaan’

Leden van de rechtbank en de officier van justitie poseren voor de fotografen voorafgaand aan de rechtszaak tegen Thijs Römer. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Bewegingloos en recht voor zich uit kijkend zit acteur Thijs Römer (45) in de rechtszaal van Assen. Achter hem zit een groot aantal journalisten driftig te tikken op hun laptops. En dáár weer achter zitten de ouders van Römer. Ze ogen ernstig en verdrietig.

‘Ik heb uit de stukken begrepen dat u behoorlijk gespannen bent voor deze zitting’, zegt de rechter.

‘Uiteraard’, zegt Römer.

Later zal hij stellen dat hij een ‘beschermlaag’ om zichzelf heen heeft gecreëerd. ‘Ik probeer overeind te blijven. Ik moet wel, want ik heb een dochter.’ Niettemin zal hij de rest van de dag zelfverzekerd zijn verhaal doen tegenover de rechter, ook al gaat het over intieme zaken, zoals vingeren, klaarkomen, aftrekfilmpjes en dickpics.

Römer, bekend van de serie Moordvrouw en telg van de beroemde Römerfamilie staat dinsdag in Assen terecht voor het online seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes tussen de 14 en 16 jaar oud. Hij zou de meisjes, allen fans, hebben verleid tot het sturen van naaktfoto’s en filmpjes waarop ze masturbeerden. Zelf zou Römer op zijn beurt dickpics en seksueel getinte filmpjes aan hen hebben verzonden, aldus justitie.

De zaak kwam aan het rollen toen op Twitter vorig jaar een bericht verscheen van Nena, een 20-jarige vrouw. ‘Hey @thijsromer’, schreef ze. ‘Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van zes jaar geleden? Ik was fucking 14 Thijs. Ik was jong dom en verliefd op jou. Misbruik heb je ervan gemaakt.’ Niet veel later verschenen video’s van de vrouw, waarin ze huilde. Ze stelde dat het fout was geweest om beschuldigingen op Twitter te uiten, maar dat ze dit uit wanhoop had gedaan. Ze zei dat ze inmiddels contact had met de politie.

Piepjonge fans die kwetsbaar waren

Na haar openbare beschuldiging deden nog twee andere vrouwen aangifte tegen Römer. In hun verklaringen beschrijven ze hoe ze als piepjonge fans contact probeerden te leggen met hun idool, en tot hun verbijstering ontdekten dat dit lukte: ze kregen zijn mobiele nummer en merkten dat hij reageerde. Ze waren allemaal kwetsbaar: de een kwam uit een moeilijke gezinssituatie, de ander had problemen met haar lichaam en de derde had een vader die alcoholist was. Door de aandacht van Römer voelden ze zich bijzonder. Een van hen zegt dat hij haar bovendien figurantenrollen aanbood, en handtekeningen.

‘Ik was verliefd op je en tegelijkertijd was je een vaderfiguur’, zegt Nena huilend in de rechtbank. ‘Ik verwarde zorgzaamheid met seksualiteit. En jij maakte daar misbruik van. ‘Vinger je jezelf wel eens?’, vroeg je mij. Ik was 14, ik was daar niet mee bezig. Maar jij was daar om het mij te leren.’ Ze vertelt dat ze dwang voelde. ‘Als ik geen foto’s van mezelf wilde sturen, blokkeerde je mij. Dan raakte ik totaal in paniek en dacht ik: ik ben je kwijt.’

In de rechtbank is de spanning voelbaar als de acteur voor het eerst praat over de zaak. Bij de politie ontkende hij aanvankelijk vrijwel alles. ‘Daar kijk ik nu heel anders tegenaan’, zegt Römer. ‘Ik vind dat ik wel degelijk grenzen over ben gegaan.’

Toch zegt hij meermaals stellig dat er nooit sprake is geweest van dwang, en dat hij minderjarige meisjes nooit om foto’s of filmpjes vroeg. Wel geeft hij toe dat hij zijn slachtoffers ‘vinger-tips’ gaf: aanwijzingen hoe ze moesten masturberen. ‘Ik praat makkelijk over seks en seksualiteit’. Ik heb daarin iets onbeschaamds. En foute, ordinaire humor. Maar ik kan me absoluut geen erotisch gevoel herinneren. Het was meer een vrolijk gesprek over seks.’

‘Een vrolijk gesprek?’, herhaalt de rechter.

‘Tja’, zegt Römer. ‘Ik zeg niet dat ik mezelf daarvoor op de schouders sla. Integendeel. Ik geneer me daar nu kapot voor.’

De rechter: ‘Maar waarom deed u dat?’

Römer: ‘De psycholoog zei: je bent te veel als hulpverlener in dit verhaal komen te staan. Ik denk dat dat het woord is dat het beste klopt.’

De rechter: ‘Maar wat had u als 37-jarige te zoeken in een appgroep met twee meisjes van 14 en 15 met de naam douchen? Waarom heette die appgroep zo?’

‘Ik heb geen idee’, zegt Römer. ‘Ik heb hem niet aangemaakt.’

Wel geeft hij toe met één minderjarig slachtoffer wel seksueel getinte appconversaties te hebben gevoerd - gesprekken die de vrouw bestempelt als ‘seks talks’. Hij stelt dat hij haar leuker vond dan de anderen.

Eis: werkstraf van 240 uur

Opvallend is dat de acteur zegt zich veel situaties die de vrouwen niet te kunnen herinneren. ‘Waren ze voor u niet belangrijk genoeg?’, vraagt de rechter. ‘Tja’, zegt Römer. ‘Het had voor mij niet hetzelfde gewicht als dat het voor hen had.’

Het Openbaar Ministerie, dat hem een ‘selectief geheugen’ toedicht, eist uiteindelijk een werkstraf van 240 uur tegen hem, plus 90 dagen gevangenisstraf, waarvan 89 voorwaardelijk.

Volgens advocaat Wikke Monster is Römers carrière hoe dan ook ‘verwoest’ door de zaak: hij werkt niet meer als acteur, hij is uit films geknipt, en zijn agent heeft de samenwerking met hem beëindigd. Ze protesteerde dinsdag scherp tegen het gebrek aan ‘objectief bewijs’: volgens haar is de zaak vooral gebaseerd op de verklaringen van de drie vrouwen, en nauwelijks op belastende foto’s of filmpjes. ‘Het belangrijkste bewijs ontbreekt: de afbeelding zelf.’

Zo zitten in het dossier volgens haar bijvoorbeeld alleen vage dickpics, waarvan niet duidelijk is wanneer ze zijn gemaakt en aan wie ze zijn gestuurd. ‘Het staat vast dat er een piemelfoto circuleerde onder fans.’ Ook noemde ze de verklaringen van de slachtoffers onbetrouwbaar, omdat ze volgens hen door elkaar waren beïnvloed.

‘Praten over seks is niet strafbaar’, ook niet als je dat met iemand doet onder de 16 jaar’, zei advocaat Monster. ‘Het gaat hier om fout en onfatsoenlijk gedrag, maar níet over strafbaar handelen’.

Uitspraak: 8 augustus.