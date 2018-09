OM eist tot negen jaar cel voor mislukte helikopterontsnapping, ‘totaal geen respect voor de rechtsstaat’

Rechtbanktekening van verdachten Abdelghafour L., Saifeddine M., Rachid el M., Garavito B., Sofyan el H. en Abdellatif N. in de rechtbank van Amsterdam. Foto ANP

De negen verdachten zouden op 11 oktober vorig jaar een helikopter hebben willen kapen. Daarmee zouden ze crimineel kopstuk Benaouf A. uit de Roermondse gevangenis hebben willen bevrijden, aldus de aanklagers.

Volgens de aanklagers geeft ‘het plan blijk van een totaal gebrek aan respect voor de rechtsstaat’. De verdachten waren bereid om hun rol bij de kaping en de ontsnapping desnoods met geweld of onder bedreiging van geweld te vervullen, aldus het OM. Justitie trof onder meer automatische vuurwapens aan. De verdachten zouden Benaouf A. vanaf de luchtplaats van de gevangenis omhoog hebben willen takelen.

Grondig en professioneel

De Hollywoodachtige ontsnapping werd tot in detail voorbereid. ‘Grondig en professioneel. Geld speelde geen rol, getuige de 100 duizend euro die men wilde betalen aan de piloot’, aldus de officier van justitie woensdag. Toch mislukt het. De recherche hield de verdachten in de dagen voorafgaand aan 11 oktober 2017 nauwlettend in de gaten.

De politie kwam de plannen op het spoor na een melding van de verhuurder van de helikopter. Die vond het verdacht dat een Amsterdammer een helikopter wilde huren voor een romantische rondvlucht met zijn vriendin. Deze Ismael el M. wilde namelijk per se een dure vierpersoonshelikopter huren, in plaats van een tweepersoonshelikopter. Daarnaast moest en zou de helikopter vertrekken vanuit Limburg en niet – zoals gebruikelijk – vanaf een vliegveld bij Lelystad. Uit nader onderzoek bleek bovendien dat deze twintiger een goede bekende was van grote namen uit de onderwereld.

Het proces tegen de negen verdachten begon dinsdag. Op de eerste zittingsdag beriepen de meeste verdachten zich op hun zwijgrecht. Inzicht in hun motieven, en de criminele wereld die erachter schuilgaat gaven ze niet. ‘Niemand wil het toelichten, of heeft spijt betuigd. Dit doet vrezen voor de toekomst’, aldus de officier van justitie.

Colombiaanse piloot

Alleen de Colombiaanse piloot, die vorig jaar speciaal voor de ontsnappingspoging was ingevlogen, vertelde over de voorbereiding van de helikopterontsnapping. Volgens de 54-jarige Alavaro G.B. is hij onder druk gezet om mee te werken. Zijn familie in Colombia zou worden bedreigd. Desondanks stelt hij dat hij uiteindelijk niet had willen meewerken aan de ontsnappingspoging: hij zou op het laatste moment zijn petje in de rotor hebben willen werpen om de vlucht te frustreren.

Hoewel Benaouf A. wel verdachte is in deze zaak, staat hij deze week niet terecht. A. zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit voor zijn rol bij de moord op Najeb Bouhbouh. Die liquidatie wordt als startpunt gezien van de liquidatiegolf die de Mocro War is gaan heten.

Signaal

Het OM stelt hoge gevangenisstraffen te hebben geëist om een ‘signaal af te geven’. De straffen variëren van drie tot negen jaar. De hoogste straf is geëist voor het drietal dat een coördinerende rol had. Volgens het OM is het schokkend dat de verdachten wilden meewerken aan ‘zo'n ernstig en gevaarlijk misdrijf. Sommigen van hen zijn zeer jong, een deel was bovendien tot vorig jaar niet tot nauwelijks in beeld bij justitie.’

De rechtbank doet op 12 november uitspraak.